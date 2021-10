MeatApp: Nachhaltigkeit und Fleischkonsum

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Beim Gründungsstammtisch am Mittwoch, 13. Oktober, ab 19 Uhr berichten die Gründer von MeatApp, wie sie mit ihrer Idee einen Beitrag zu einem bewussteren Fleischkonsum leisten wollen und wie sie damit auch der großen Fleischindustrie ein wenig die Stirn bieten wollen. Ihr Ziel ist es, Konsumenten und Metzgerbetriebe miteinander zu verbinden und den Metzgern den Weg ins Onlinegeschäft so einfach wie möglich zu machen, indem sie die Abwicklung aller digitalen Prozesse für Metzger übernehmen. MeatApp ist ein digitaler Marktplatz für nachhaltig produziertes Fleisch und Fleischerwaren.

Die Gründer heißen Wojciech Konieczny, Manuel Rühl und Julian Bonn. Sie sind in Hüttenberg aufgewachsen und bereits seit der fünften Schulklasse miteinander befreundet. Beim Gründungsstammtisch werden die Drei über ihre Teilnahme am StartMiUp Capital Contest und viele weitere Erfahrungen, die sie während ihrer Gründung machen durften, berichten. Der Gründungsstammtisch wird als virtuelle Veranstaltung stattfinden. Eine Anmeldung unter wirtschaft@lkgi.de ist daher erforderlich. Der Einwahllink zur Teilnahme wird einen Tag vor Veranstaltung per E-Mail verschickt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Nähere Informationen gibt es unter www.gruendungsstammtisch-giessen.de.