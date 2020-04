Medzentrum Staufenberg ist in Betrieb genommen

Das Medzentrum ist fertiggestellt, auf eine feierliche Eröffnung hat man wegen Corona verzichtet. Foto: Andrea Ulrich

Staufenberg (dge/red). Auf eine große Eröffnungsfeier hatte man in Zeiten von Corona verzichtet, dennoch freuen sich Vertreter des Medzentrum-Netzwerks über die Inbetriebnahme des Ärztehauses in Staufenbergs vitaler Mitte. Der erste Spatenstich war im Juli 2018 vollzogen worden. Das Richtfest wurde im März 2019 gefeiert und der Bau sollte ursprünglich Ende 2019 fertig sein.

Ein kurzer Rückblick: Schon länger war ein Ärztehaus Thema in Staufenberg. Eigentlich sollte es in Treis gebaut werden, die Planungen waren schon recht weit fortgeschritten und man rechnete mit einer Fertigstellung Ende 2014. Um Platz zu schaffen, sollte die alte Genossenschaftshalle abgerissen werden. Die Schülerbetreuung, die dort untergebracht war, zog im November 2013 ins Dorfgemeinschaftshaus um. Rund 60 000 Euro hatte die Stadt in den Umzug investiert.

Sowohl die in Treis ansässigen Hausärztinnen Dr. Sibylle Lüdtke und Ariane Schubert - die beiden praktizieren jetzt in Allendorf/Lda. - als auch die Zahnärztin Britta Brenningmeyer hatten ihre Zusage gegeben, als Mieterinnen einzuziehen. Mit dem unerwarteten Tod von Britta Brenningmeyer 2014 war das Projekt obsolet. Das städtische Grundstück wurde weiterhin zum Zweck der Bebauung mit einem Ärztehaus angeboten. Die Investoren entschieden sich jedoch, dieses in Allendorf/Lda. zu bauen.

Zurück in die Gegenwart: Für den Sprecher des Medzentrum-Netzwerks, Rechtsanwalt Alexander Bechtler, ist es ein "wichtiges Infrastrukturprojekt für Staufenberg". Landrätin Anita Schneider (SPD) nannte es anlässlich des Richtfestes einen "Meilenstein zur Sicherung der medizinischen Versorgung im Lumdatal" und Bürgermeister Peter Gefeller (SPD) freut sich, dass hier die medizinische Versorgung von der Schwangerschaft über die Geburt bis ins hohe Alter abgedeckt sei.

Der zweieinhalbgeschossige Kubus passt sich zwischen dem Haus der Medizin und den angrenzenden Nahversorgern ein. Auf einer Fläche von 1034 Quadratmetern befinden sich eine hausärztliche Gemeinschaftspraxis, eine Praxis für Chirurgie und Unfallchirurgie, ein Sanitätshaus, ein Psychotherapeut, eine Praxis für Logopädie und ein Geburtshaus.

Den Auftakt machte im Januar das "Hausarztzentrum Mainzlar" mit Dr. Friederike Rose-Simonow, Norbert Völker, Felicitas Redhardt und Inka Grall. Rose-Simonow freut sich über den Umzug: "Die Räumlichkeiten im neuen Gebäude sind ideal", sagt die Fachärztin für Allgemeinmedizin. Dank des Medzentrums muss sich Hausarzt Norbert Völker um seine Nachfolge keine Sorgen machen. Die gebürtige Staufenbergerin Felicitas Redhardt wird voraussichtlich Anfang 2021 einen Praxisanteil übernehmen.

Bettina Prinz und Sabine Cramer (Logopädie Prinz & Cramer) begleiten Menschen mit logopädischem Therapiebedarf seit 1994. Sie bieten ebenfalls seit Januar Diagnostik und Therapie für Sprach-, Sprech- und Stimmstörungen im Medzentrum an. Die freiberufliche Hebamme Nadja Burlinowa leitet die Praxis "Geburtshaus Staufenberg", die am 1. März eröffnet wurde. Burlinowa betreut werdende Mütter vom Beginn der Schwangerschaft bis zu neun Monaten nach der Geburt. Ebenfalls im März ist der Psychotherapeut Dr. Mark Zimmermann mit seiner Praxis von Lollar nach Staufenberg gezogen. Er bietet Verhaltenstherapie für Erwachsene an. In der Filiale des Sanitätshauses Andreas Becker, die am 14. März eröffnet wurde, finden Kunden die ganze Bandbreite gesundheitsorientierter Produkte, die den Alltag für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen erleichtern. Die Asklepios MVZ Hessen GmbH wird voraussichtlich Anfang Mai ihre chirurgische Praxis aus Lollar nach Staufenberg verlegen. Geführt wird sie weiterhin von Dr. Georg Baunach.

Auch Wohnraum ist in dem Gebäude entstanden, drei Wohnungen warten noch auf ihre Mieter. Die Räume sind alle barrierefrei und haben Zugang zur Dachterrasse. Interessenten können sich bei der IWG-Ärztehausverwaltung unter 0641/948864754 melden.

Bauherrin ist die Medzentrum Staufenberg GmbH & Co. KG. Für die Projektentwicklung verantwortlich ist das Gießener Unternehmen IWG Ideenwelt Gesundheitsmarkt. Das Ärztehaus wurde vom Gießener Unternehmen designplus Planungsgesellschaft entworfen. Den Bau koordiniert hat die medbau Projektrealisierungsgesellschaft. Die juristische Beratung übernahm die Kanzlei HFBP Rechtsanwälte und Notar. Das Medzentrum gehört mit jenem in Allendorf zu einem Infrastrukturprojekt, mit dem die ambulante medizinische Versorgung im Lumdatal langfristig gesichert und gestärkt werden soll.