Mehr Betroffene in Stadt und Kreis als im Hessenschnitt

KREIS GIESSEN - (red). Wer raucht, ist von der chronisch obstruktiven Lungenkrankheit (COPD) deutlich häufiger betroffen. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Wissenschaftlichen Instituts der Krankenkasse AOK. Der Anteil der Erkrankten liegt in Regionen, in denen laut Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes besonders viele Raucher leben, bedeutend höher. Bundesweit müssen 7,1 Prozent aller Einwohner ab 40 Jahren mit dieser Diagnose leben. Hessen liegt etwas darunter mit 6,5 Prozent. Die Stadt und der Landkreis Gießen erreichen mit 7,1 Prozent genau den Bundesschnitt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die COPD ist eine häufige Erkrankung der Lunge, bei der betroffene Patienten typischerweise unter Atemnot, Husten und Auswurf leiden. In Deutschland sind laut Gesundheitsatlas 3,4 Millionen Menschen an einer COPD erkrankt. Der niedrigste Anteil auf Kreisebene findet sich mit 4,8 Prozent im Hochtaunuskreis. Zu den Regionen mit besonders hoher Krankheitslast gehören hingegen auch die Stadt Offenbach (8,0 Prozent) und der Kreis Hersfeld-Rotenburg (7,9 Prozent). In Mittelhessen ist das Bild uneinheitlich: So sind es in Marburg-Biedenkopf nur 5,7 Prozent, dafür wiederum im Lahn-Dill-Kreis 7,5 Prozent.

Mehr Männer erkrankt

Die Häufigkeit der Erkrankung steigt mit zunehmendem Alter und erreicht ihren Höhepunkt bei den 85- bis 89-Jährigen. In dieser Altersgruppe waren bundesweit 16,4 Prozent der Männer und 11,6 Prozent der Frauen betroffen. „Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern können durch das unterschiedliche Rauchverhalten bei Männern und Frauen erklärt werden“, betont Dr. Angela Smith, leitende Ärztin bei der AOK Hessen, in der Pressemitteilung. „In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten war der Raucheranteil unter den Männern stets deutlich höher als unter den Frauen.“ Doch auch andere Faktoren wie die Feinstaubbelastung oder die Sozialstruktur in den Regionen spielen eine Rolle.

Alle Zahlen beziehen sich auf die Gesamtbevölkerung (ab 40 Jahren) und nicht nur auf AOK-Versicherte. Mehr Infos gibt es unter www.gesundheitsatlas-deutschland.de