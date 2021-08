Mehr Busse zu Schulen in Grünberg, Laubach, Lich und Wettenberg

So voll soll es ab Montag in den Schulbussen nicht aussehen. Deshalb setzt der Landkreis weitere Fahrzeuge ein. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Wenn am Montag die Schule wieder beginnt, will der Landkreis vermeiden, dass sich zu viele Schüler in engen Bussen drängeln. Also werden auf verschiedenen Linien zusätzliche Busse eingesetzt, wie Erster Kreisbeigeordneter Christopher Lipp (CDU) bei einem Pressegespräch erläuterte. Auf der Linie 371 gibt es einen zusätzlichen Bus zur Grünberger Theo-Koch-Schule. Dorthin fährt auch auf den Linien 78, 79 und 21 je ein zusätzlicher Bus. Je ein weiterer Bus ist auf den Linien 363 und 373 zur Grundschule und zur Friedrich-Magnus-Gesamtschule in Laubach unterwegs. Zur Gesamtschule Gleiberger Land gibt es auf der Linie 81 zwei weitere Busse. Zur Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Lich sind zwei Gelenk- anstelle von zwei normalen Bussen unterwegs.

Die zusätzliche Busse gab es bereits im vergangenen Schuljahr. Und dass der Bedarf weiterhin besteht, hatten laut Lipp Fahrgastzählungen, Rückmeldungen von Eltern und Abfragen der Schulen ergeben. Die Kosten bis zum Ende des Schulhalbjahres bezifferte er auf rund 255 000 Euro.

Fördergeld vom Land

Nach aktuellen Informationen wolle das Land für die Corona-Verstärkerbusse zusätzliche Fördergelder zur Verfügung stellen. Der Erste Kreisbeigeordnete wies darauf hin, dass die bisherigen Gelder für Unterstützungsmöglichkeiten im Rahmen der Schülerbeförderung und zur Deckung des Mehrbedarfs infolge der Corona-Pandemie bereits vor den Sommerferien ausgegeben worden seien.