Mehr Coronafälle in Lollar und Maskenpflicht an Schulen

Aufgrund der vermehrten Coronafälle an Schulen gilt für 14 Tage eine Maskenpflicht. Das besagt eine Allgemeinverfügung des Landkreises. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Die Anzahl der Corona-Infizierten im Landkreis Gießen steigt, gerade Lollar weist seit Donnerstag eine erhöhte Zahl an Neuinfektionen an. Dort gibt es 20 aktive Fälle. Das hat laut Bürgermeister Dr. Bernd Wieczorek die Gerüchteküche brodeln lassen, vieles davon stimme einfach nicht. Gerade über WhatsApp-Gruppen seien Dinge verbreitet worden, die Wieczorek so nicht stehen lassen wollte. "Das sind 'Fake News" in den sozialen Medien", ärgerte er sich. Es habe, betont er ausdrücklich, keine türkische Hochzeit in Ruttershausen gegeben. Die Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser würden seit März nicht für private Feiern vermietet. Für das Gerücht, dass viele Lollarer bei einer türkischen Hochzeit in Butzbach gewesen seien, hat Wieczorek nur Kopfschütteln übrig. "Das nimmt unsachliche Ausmaße an." Die Sportstätten seien geöffnet, doch hätten alle Vereine ein Hygienekonzept erstellt. Auch die Gastronomen hielten sich an die Regeln.

Die neuen Fälle von Erkrankungen ließen sich weder auf irgendeine Veranstaltung noch auf irgendwelche Nationalitäten herunterbrechen. Es gebe einzelne Fälle sowohl in der Kernstadt als auch in den Stadtteilen. "Natürlich sind die Zahlen trotzdem alarmierend. Wir stehen in ständigem Kontakt mit dem Gesundheitsamt und haben unsere Kontrollen in den Sportstätten und Betrieben verstärkt." So wolle man prüfen, ob die Hygieneregeln eingehalten werden. Dies mit dem Ziel, einen weiteren Anstieg an Coronainfektionen zu verhindern. Rund 10 500 Einwohner hat die Stadt Lollar. Bei acht bis neun neuen Fällen pro Woche schalte bei dieser Einwohnerzahl die Ampel auf rot, das heißt, die Inzidenz steige. Wieczorek meinte zudem, man habe sich vielleicht über die Monate an ein Leben mit Corona gewöhnt und nicht mehr genügend Vorsicht walten lassen. Er mahnt daher, die Vorgaben unbedingt zu beachten, und verwies darauf, dass es im Allgemeinen eher private Feiern seien, die die Infektionsrate erhöhten. Er appellierte eindringlich an die Vernunft der Bürger, sich an die Regeln zu halten. "Acht bis neun Fälle in einer Woche - das soll auf keinen Fall mehr werden. Wenn wir die Regeln einhalten, kriegen wir das auch in den Griff, nicht nur in Lollar, sondern bundesweit", ist er überzeugt.

Kreis-Pressereferentin Nadine Jung teilte mit, dass sich von den 55 aktiven Fällen (Stand 14. Oktober abends) im Teilraum Nord (Allendorf/Lda., Buseck, Lollar, Rabenau, Reiskirchen und Staufenberg) und West (Biebertal, Heuchelheim und Wettenberg) 16 auf eine Trauerfeier zurückführen ließen, die außerhalb des Landkreises stattgefunden habe. Das Gesundheitsamt stehe mit den Betroffenen in engem Kontakt.

An den weiterführenden Schulen im Landkreis Gießen gilt ab Montag eine Maskenpflicht. Dies regelt eine neue Allgemeinverfügung des Landkreises, die am heutigen Samstag in Kraft tritt, und bis einschließlich Sonntag, 1. November, gilt. Konkret geht es um Schüler, die nicht im Klassenverband Unterricht haben, sondern zusammen mit Schülern aus anderen Klassen in Kursen.

In den vier Wochen vor den Herbstferien waren neun Schulen im Landkreis teilweise mehrfach von Coronafällen betroffen. Besonders ohne festen Klassenverband, wie zum Beispiel Kurssysteme, führte dies zu hohen Quarantänezahlen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, gilt nicht bei Präsenzunterricht im Klassenverband, ebenso nicht beim Essen und Trinken sowie während des Schulsports. Ausgenommen sind ebenfalls Schüler, die aus gesundheitlichen Gründen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können. Die erweiterte Maskenpflicht entfällt, sofern die Abstands- und Hygieneregeln des Robert Koch-Institutes, insbesondere der Mindestabstand von 1,5 Meter, eingehalten werden können.

Der Landkreis empfiehlt dringend, den Schulsport draußen stattfinden zu lassen. In jedem Fall wird zu einem Mindestabstand von 1,5 Meter geraten. Schüler sowie Lehrer und Betreuer mit Erkältungssymptomen wie zum Beispiel Fieber oder Geruchs- und Geschmacksverlust müssen sich umgehend an ihren Hausarzt oder das Gesundheitsamt wenden. Bis zur Feststellung der medizinischen Unbedenklichkeit dürfen sie das Schulgelände nicht betreten. Nach Bekanntwerden eines positiven Tests müssen die Mitschüler des betroffenen Klassenverbandes bis 14 Tage nach dem letzten gemeinsamen Kontakt eine Mund-Nasen-Bedeckung auch im Unterricht tragen.

Die Allgemeinverfügung ist im Wortlaut unter www.lkgi.de nachzulesen.