Mehr Plätze in Frauenhäusern will die SPD

KREIS GIESSEN - kreis gießen (red). Die SPD-Fraktion im Kreistag setzt sich für mehr Plätze in den Frauenhäusern im Landkreis Gießen ein. Das Land Hessen soll aufgefordert werden, die Finanzierung der Frauenhäuser zu verbessern, sodass die Vorgaben der Istanbul-Konvention eingehalten werden können. Einen entsprechenden Antrag an das Sozialministerium soll nach dem Willen der Sozialdemokraten der Kreisausschuss gemeinsam mit den Trägern der Frauenhäuser im Landkreis erstellen, heißt es in einer Pressemitteilung. "Ist das eigene Zuhause für Frauen nicht mehr sicher, ist ein Frauenhaus oft der einzige Zufluchtsort", begründet die Fraktionsvorsitzende Sabine Scheele-Brenne den Antrag. "Die Anzahl der Frauenhausplätze im Landkreis ist aber gemessen an den Vorgaben der Istanbul-Konvention viel zu niedrig. Und der Bedarf ist leider hoch. Einen Platz in einem Frauenhaus zu finden, gleicht da oft einem Glücksspiel und das, wo doch im Notfall besonders schnell eine Lösung gefunden werden muss!"

Die Istanbul-Konvention empfiehlt, pro 7500 Einwohner einen Frauenhausplatz vorzuhalten. Im Landkreis Gießen mit zwei Frauenhäusern, die zusammen 24 Plätze anbieten, fehlen demnach aktuell zwölf Plätze, heißt es abschließend.