Mehr Tempo bei Reaktivierung der Horlofftalbahn gefordert

Im September 2004 fuhr letztmals ein Zug auf der Strecke zwischen Hungen und Wölfersheim-Södel.

KREIS GIESSEN - Kreis Gießen (red). Der Wetterauer FDP-Landtagsabgeordnete Dr. Jörg-Uwe Hahn bringt die Horlofftalbahn erneut auf die Agenda des Landtags. Das geht nun aus einer Pressemitteilung hervor. Er bittet Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) erneut zu der Reaktivierung der Bahn mit acht Fragen um Rede und Antwort. Die Bahn soll künftig Hungen über Wölfersheim (Wetteraukreis) mit Frankfurt verbinden.

Hahn will wissen, wie der aktuelle Planungsstand für die Reaktivierung ist und wann die Arbeiten an der abzuschließenden Planungsvereinbarung zwischen dem Land und der DB Netz AG über die Erstellung der Planungs- und Genehmigungsplanung vollständig abgeschlossen seien. Zudem fragt er, wie hoch der derzeitig ermittelte Kostensatz angesichts der Angaben seitens des Landes 2018 mit 20 Millionen Euro sei. Außerdem weist Hahn darauf hin, dass die Zielsetzung von Hungen und Wölfersheim ursprünglich gewesen sei, einen attraktiveren Schienenpersonennahverkehr zwischen Friedberg und Hungen zu gewährleisten. Hierzu will der FDP-Mann Auskunft darüber haben, ob an dieser Zielsetzung festgehalten werde und ob sich die Kommunen finanziell und ideell an der Verwirklichung der Zielsetzung beteiligen sollen. Darüber hinaus erkundigt sich der FDP-Politiker in der Anfrage danach, wann konkret mit der verbundweiten Finanzierungsvereinbarung im Anschluss zu rechnen sei und wann mit den Baumaßnahmen für die Reaktivierung der Bahnstrecke begonnen wird.

"Tarek Al-Wazir propagiert bei jeder Gelegenheit, dass sich die Landesregierung für einen schnellen Ausbau des Schienenpersonennahverkehrs einsetze. Andererseits ist zu erkennen, dass wichtige Verkehrsprojekte nicht vorangebracht werden. Weder die für unsere Region dringend benötigte Wiederinbetriebnahme der Horlofftalbahn, noch der Ausbau der Niddertalbahn wurde durch die Landesregierung in den vergangenen Jahren entscheidend nach vorne gebracht. Das ist für ein grün geführtes Ministerium ein Armutszeugnis", resümiert Hahn.

Er fordert: "Den vollmundigen Ankündigungen der schwarz-grünen Landesregierung müssen endlich Taten folgen. Das heißt, dass Verkehrsinfrastrukturprojekte endlich realisiert werden müssen. Wir haben nicht nur in dem nördlichen Teil des Rhein-Main-Gebietes ein evidentes Verkehrsproblem, sodass es auch endlich die Reaktivierung bereits stillgelegter Bahntrassen geben muss."