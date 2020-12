Mehr Züge zwischen Gießen und Marburg

Am morgigen Sonntag tritt der Fahrplanwechsel in Kraft. Damit gehen mehrere Änderungen einher. Foto: Thomas Schmidt

KREIS GIESSEN - Am Sonntag, 13. Dezember, findet der alljährliche europaweite Fahrplanwechsel im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) statt. Auch im kompletten Bediengebiet der Verkehrsgesellschaft Oberhessen (VGO) in den drei Landkreisen Wetterau, Gießen und Vogelsberg treten an diesem Tag neue Fahrpläne in Kraft.

"Die Fahrpläne sind auf der Internetseite www.vgo.de als Download erhältlich, und zwar als PDF-Dateien im DIN-A4-Format zum Ausdrucken. Darüber hinaus wurden alle aktuellen Fahrpläne in die Online-Verbindungsauskunft des Rhein-Main-Verkehrsverbundes integriert", erläutert Geschäftsführer Armin Klein in einer Pressemitteilung.

Die Fahrpläne sind weiterhin auch als gedrucktes Heft, sortiert nach einzelnen Regionalbereichen, erhältlich. Die sechs einzelnen Fahrplanhefte für den Landkreis Gießen gibt es für je 0,50 Euro (Stadt Gießen für einen Euro) in den VGO-Servicezentren in Gießen, Friedberg und Alsfeld, in den VGO-Verkaufsstellen sowie in zahlreichen Tourist-Infos, Gemeinde- und Stadtverwaltungen, Buchhandlungen und Bürgerbüros der Region. Folgende Hefte sind für den Bereich Gießen verfügbar: Stadt Gießen; Biebertal, Heuchelheim, Wettenberg; Langgöns, Linden; Hungen, Laubach, Lich, Pohlheim; Buseck, Fernwald, Grünberg, Reiskirchen sowie Allendorf/Lda., Lollar, Rabenau, Staufenberg. Die Gesamtausgabe für Stadt und Landkreis Gießen (sechs Einzelhefte) kostet 3,50 Euro. Fahrgäste können sich zudem unter 0641/93131-0 oder im VGO-Servicezentrum im Neuenweg 5 in Gießen (Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr) informieren.

DAS SAGT FAHRGASTVERBAND "PRO BAHN" Der Landesverband des Fahrgastverbandes "Pro Bahn" bezeichnet die Fahrplanänderungen als "Schritt in die richtige Richtung". Bei der Vogelsbergbahn sei die Erschließung in den Abendstunden eine der Forderungen der Regionalverbände Mittelhessen und Osthessen. Die zusätzlichen durchgängigen Verbindungen zwischen Gießen und Fulda ermöglichten erstmalig überhaupt, dass man bei flexiblen Arbeitszeiten alle Bahnhöfe im Vogelsbergkreis erreicht. Es stelle sich die Frage, ob nicht auch noch ein bis zwei Verbindungen mit Umstieg in Alsfeld möglich gewesen wären, um so von Fulda bis Gießen und umgekehrt zu kommen. Der durchgängige Halbstundentakt zwischen Gießen und Marburg auf dem Mittelhessen-Express (RB41) mit den konstanten Verstärkerzügen zu den alle 60 Minuten von und nach Frankfurt-Hauptbahnhof verkehrenden Zügen korrigiere frühere Fehlentscheidungen. Die Stationen Gießen-Oswaldsgarten und Lollar, Niederwalgern und Marburg-Süd hätten das nötige Fahrgastpotenzial. Beide Universitätsstädte mit den Unikliniken müssten einfach besser mit dem Zug verbunden sein. (red)

Änderungen im Schienenverkehr:

G30 Gesamtverkehr Main-Weser-Bahn RE30, RB40, RB41, RB48, RB49, RB95, RE98, RE99 Kassel/Siegen - Gießen - Friedberg - Frankfurt

Montags bis freitags werden vormittags zusätzliche Fahrten auf der RB41 zwischen Gießen und Marburg (ab Gießen 9.09, 10.09, 11.09 Uhr; ab Marburg: 10.19, 11.19, 12.19 Uhr) angeboten.

Hinzu kommen an diesen Tagen außerdem neue Verbindungen auf der RB49: Um 9.20 Uhr ab Friedberg nach Gießen (Verlängerung der RB aus Hanau) und ab Gießen um 13.05 Uhr nach Bad Nauheim (Weiterfahrt nach Hanau).

Im Wochenendverkehr gibt es eine Verlängerung der RB98 von Kassel über Treysa (ab 0.03 Uhr) zum Hauptbahnhof Frankfurt mit Halt in Gießen (0.55 Uhr) und Friedberg (1.14 Uhr). In der Gegenrichtung verkehrt ein zusätzlicher Zug der RE98 ab Frankfurt-Hauptbahnhof ab 0.21 Uhr nach Treysa mit Halt in Friedberg (0.55 Uhr) und Gießen (1.14 Uhr).

Neu ist an Sonn- und Feiertagen ein Zug der RE98 von Treysa ab 5.59 Uhr nach Frankfurt-Hauptbahnhof mit Halt in Gießen (6.55 Uhr) und Friedberg (7.13 Uhr).

RB45 Vogelsbergbahn

Gießen - Fulda

Montags bis freitags:

Der ab Mücke um 5.17 Uhr verkehrende Zug nach Gießen beginnt ab Fahrplanwechsel bereits in Alsfeld, Abfahrt ist um 4.49 Uhr.

Ein zusätzliches Zugpaar verkehrt zudem morgens zwischen Gießen (ab 8.20 Uhr) und Grünberg (an 8.57 Uhr) sowie in der Gegenrichtung von Grünberg (ab 9.17 Uhr) nach Gießen (an 9.42 Uhr).

Neu sind außerdem die Züge von Mücke (ab 19.04 Uhr) nach Gießen und von Gießen (ab 19.20 Uhr) nach Alsfeld (an 20.29 Uhr).

Der bisher um 19:38 Uhr von Fulda nach Gießen verkehrende Zug verkehrt künftig täglich später (Fulda ab 20.10 Uhr, Gießen an 22.01 Uhr).

Der täglich ab Gießen um 20.55 Uhr nach Alsfeld fahrende Zug startet erst um 21.11 Uhr und wird zugleich bis nach Fulda verlängert (Ankunft 23.02 Uhr).

Änderungen im Busverkehr:

Die VGO weist darauf hin, dass am 24. und 31. Dezember der Samstagsfahrplan mit Einschränkungen gilt. In der Regel entfallen die Fahrten ab 17 Uhr. Die Fahrgäste sollten auf die Anmerkungen im jeweiligen Fahrplan achten. Am letzten Schultag vor den Ferien und bei Zeugnisausgabe ist die Abfahrt an allen Schulen nach der dritten Stunde.

Bewegliche Ferientage

Die beweglichen Ferientage im Landkreis Gießen stehen 2021 für folgende Tage fest: Rosenmontag (15. Februar), nach Christi Himmelfahrt (14. Mai) und nach Fronleichnam (4. Juni). An diesen Tagen fahren die Busse nach Ferienfahrplan.

• GI-21 Die Fahrt um 6.35 Uhr ab Gießen-Bahnhof bedient in Grünberg nicht mehr die Haltestellen "Schloss" und "Alsfelder Brücke".

• GI-22 Bedingt durch die Baumaßnahme im Bereich der Haltestelle "Gießen Berliner Platz" (Höhe Kongresshalle) kann diese bis auf Weiteres nicht bedient werden. Als Ersatz steht die Haltestelle "Behördenzentrum" zur Verfügung.

• Neu im Bereich Pohlheim:

Rundverkehr GI-38

Im Auftrag der Stadt Pohlheim wird montags bis sonntags ein Rundverkehr für die südlichen Stadtteile Pohlheims eingerichtet. Die Fahrten beginnen und enden in Watzenborn-Steinberg an der Haltestelle "Auf der Brücke". Hier bestehen Umsteigemöglichkeiten zur Regionalbuslinie 375 von/nach Gießen.

• Neu im Bereich Laubach:

GI-39 - Pilotprojekt "Laubach-Shuttle"

Vom 14. Dezember bis 12. Juni 2021 wird von montags bis samstags das Pilotprojekt "Laubach-Shuttle" eingerichtet. Dabei verlaufen zwölf Fahrtenpaare von Montag bis Freitag im Stundentakt von Laubach über Nieder-Bessingen nach Gießen zur Haltestelle "Friedensstraße". Hier bestehen Umsteigemöglichkeiten zur Vogelsbergbahn RB45. An Samstagen werden acht Fahrtenpaare im Zweistundentakt bis zum Bahnhof Gießen angeboten.

• GI-41 Da die Konrad-Adenauer-Brücke in Gießen für den Schwerlastverkehr gesperrt wurde, müssen einige Fahrten einen anderen Weg nutzen. Dadurch verlängert sich die Fahrzeit. Die Haltestelle Gießen "Kropbacher Weg" kann künftig auch zum Einstieg genutzt werden. Die Fahrt um 13.50 Uhr ab Gießen "Bahnhof" beginnt künftig um 13.45 Uhr. Die Fahrt 6.50 Uhr ab Rodheim-Bieber "Kehlbach" endet künftig an der Haltestelle "Hessenhalle" in Gießen. Die Fahrt um 13.54 Uhr ab der Haltestelle "Gottlieb-Daimler-Straße" in Gießen bedient künftig zusätzlich die Haltestelle "Schützenstraße" und erreicht dadurch den Bahnhof Gießen vier Minuten später, also um 14.03 Uhr. Die Fahrt um 22.20 Uhr ab Königsberg "Am Nußbaum" startet künftig um 22.19 Uhr. Ab der Haltestelle "Gottlieb-Daimler-Straße" in Gießen verkehrt diese Linie zusätzlich über die Haltestelle "Schützenstraße" und erreicht somit den Bahnhof Gießen vier Minuten später, um 22.45 Uhr.

• GI-42 Die Sperrung der Konrad-Adenauer-Brücke in Gießen für den Schwerlastverkehr führt auch bei der GI-42 zu einem geänderten Fahrweg. Die Fahrt ab "Gottlieb-Daimler-Straße" in Gießen um 7.37 Uhr verkehrt künftig drei Minuten später, die Ankunft in Erda ist um 8.04 Uhr. Die Haltestelle "Schützenstraße" in Gießen wird zusätzlich bedient. Die Fahrt um 5.48 Uhr ab "Rathaus" in Erda beginnt künftig um 5.44 Uhr. Ab der Haltestelle "Gottlieb-Daimler-Straße" in Gießen verlängert sich die Fahrtzeit um vier Minuten, weil die Haltestelle "Schützenstraße" zusätzlich bedient wird. Ankunft am Bahnhof in Gießen ist um 6.17 Uhr. Die Fahrt 6.34 Uhr ab Hohensolms endet künftig an der Haltestelle "Kropbacher Weg" in Gießen. Hier besteht Anschluss an die Linien GI-41 und GI-42 Richtung Gießen Innenstadt. Die Fahrt um 20.09 Uhr ab der Haltestelle "Gottlieb-Daimler-Straße" in Gießen verkehrt künftig über die Haltestelle "Schützenstraße" und kommt somit vier Minuten später, also um 20.17 Uhr, am Bahnhof in Gießen an. Bei den Fahrten um 7.24 Uhr und 7.26 Uhr ab der Haltestelle Kropbacher Weg in Gießen kann künftig diese auch zum Einsteigen genutzt werden.

• GI-44 Der bisherige ALT-Verkehr an Wochenenden wird ab 13. Dezember verstetigt. Somit verkehren künftig auch an Sonn- und Feiertagen Linienbusse. Der Fahrplan wurde entsprechend angepasst.

• GI-51 Montags bis freitags entfällt die Fahrt um 5.45 Uhr ab Salzböden nach Lollar.

• GI-55 Die Fahrt 13.35 Uhr ab Allendorf "Gesamtschule" nach Rüddingshausen wurde mit der Fahrt um 13.20 Uhr ab Allendorf "Gesamtschule" zusammengelegt.

• GI-61 Die Haltestelle Bellersheim "Schule" wird auf Wunsch der Stadt Hungen abgebaut und somit nicht mehr angedient.

• GI-62 In Birklar wird die Halte-

stelle "Mittelstraße" ersetzt durch die Haltestelle "Neue Licher Pforte".

• GI-78 Bei den Fahrten um 6.51 Uhr ab Weitershain und um 6.55 Uhr ab Reinhardshain zur Theo-Koch-Schule nach Grünberg entfällt die Haltestelle "Schloss" in Grünberg.

• GI-79 Bei der Fahrt 6.45 Uhr ab Ettingshausen "Flugplatzsiedlung" zur Theo-Koch-Schule entfällt ebenfalls die Haltestelle "Schloss" in Grünberg. Bei der Fahrt 6.58 Uhr ab Queckborn zur Theo-Koch-Schule Grünberg entfallen die Haltestellen "Kino" und "Schloss" in Grünberg. Die Fahrt 6.45 Uhr ab Ettingshausen "Schule" erhält in Grünberg einen neuen Fahrweg über die Haltestellen "Asterweg", "Kantstraße" und "Gießener Straße". Die Haltestelle "Schloss" wird nicht mehr angedient. Die Fahrt 7.25 Uhr ab Grünberg "Baumgartenfeld" erhält einen neuen Fahrweg über die Haltestelle "Kino".

• GI-81 Die Fahrt um 8.15 Uhr ab Rodheim-Bieber "Gesamtschule" nach Launsbach "Gesamtschule" startet um 8.13 Uhr.

• 371 Bei den morgendlichen Fahrten zur Theo-Koch-Schule Grünberg entfallen in Grünberg die Haltestellen "Schloss" und "Alsfelder Brücke". Von Montag bis Freitag entfällt die Fahrt um 22.15 Uhr ab dem Bahnhof Gießen nach Londorf. Dafür verkehrt die Fahrt um 23.30 Uhr ab Gießen "Bahnhof" bereits um 23.10 Uhr. An Samstagen verkehrt die Fahrt um 23.30 Uhr ab Gießen "Bahnhof" nach Londorf ebenfalls um 23.10 Uhr.

Die neuen Fahrpläne mit der Gültigkeit ab 13. Dezember werden vor dem Fahrplanwechsel sukzessive an allen Bushaltestellen ausgetauscht. Fahrgäste sollten daher darauf achten, welchen Gültigkeitszeitraum der ausgehängte Fahrplan an der Haltestelle ausweist.