Mehrere Corona-Demos im Kreis Gießen

LANDKREIS GIESSEN - Für Montagabend sind im Landkreis Gießen mehrere Versammlungen im thematischen Kontext zur Corona-Pandemie angemeldet worden. Dies teilte die Polizei Mittelhessen am späten Nachmittag mit. "Jeweils zwischen 18.30 und 19.30 Uhr sind vier solcher Anmeldungen in Fernwald-Steinbach, in Pohlheim/Watzenborn-Steinberg, in Allendorf/Lumda und in Buseck eingegangen", heißt es vonseiten der Polizei.

Die Polizei werde die Versammlungen mit einer angemessenen Kräfteanzahl begleiten. Einerseits sollen die Beamten das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit schützen. Andererseits unterstützen sie die zuständigen Behörden dabei, die infektionsschutzrechtlichen Beschränkungen durchzusetzen.