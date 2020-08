Mehrgenerationenplatz in Wißmar nähert sich der Vollendung

Der Vertreter der Auftrag ausführenden Firma Weidmann, Bauverwaltung, Bürgermeister Thomas Brunner und Oliver Mülders von der Baubegleitung auf dem schon fertigen Teil des Spielplatzes. Foto: Kah Acosta

WISSMAR - Noch ist der Platz mit Bauzäunen abgesichert, aber schon bald sollen die letzten Arbeiten an dem Mehrgenerationenplatz in Wißmar fertig sein. Ende Oktober soll er dann voraussichtlich benutzbar sein.

Der Plan für den Park entstand schon 2018 im Rahmen des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK), in dem festgehalten wurde, dass es in jedem Ortsteil Wettenbergs einen Spielplatz geben sollte, der alle Generationen ansprechen soll. Im Jahr 2018 öffnete dann der erste Park in Launsbach, der sofort auf breite Zustimmung stieß.

Viele Ideen eingebracht

Jetzt folgt nun der Park in Wißmar, der zwischen Fischerweg und der Straße "Im Schacht" liegt. Die Wahl für diese 4000 Quadratmeter große Fläche wurde auch durch die angrenzenden Freizeitangebote des "Holz und Technik Museums" und dem Wißmarer See beeinflusst. Der Platz liegt zwar nicht im Zentrum des Ortes, wird so aber auch für auswärtige Gäste attraktiv. Im Gespräch mit Bürgern sowie Vertretern des Museums und der Sportvereine, die im direkten Umfeld des geplanten Spielplatzes liegen, wurden Ideen und Wünsche zur Gestaltung des Platzes zusammengetragen, um auch die zukünftigen Nutzer bestmöglich einzubinden. Außerdem wirken die Einwohner auch mit eigenen Ideen mit: Der NABU Wettenberg beteiligt sich mit einem Bienenhotel, das neben Blumenwiesen und Totholz auch den ökologischen Aspekt des Parks aufzeigt. Außerdem können sich die Besucher des Parks auch an einem Bücherschrank bedienen, der von der Seniorenwerkstatt hergestellt wurde und von Spenden der Bürger gefüllt werden wird. Der Baubeginn des Parks war im Mai 2020.

Nun kann man sich langsam gut vorstellen, wie der Park fertig aussehen wird: Die Spielgerüste und auch der Fitnessbereich des Mehrgenerationenparks stehen schon.

Ende der nächsten Woche sollten die größten Arbeiten erledigt sein, so der Vertreter der ausführenden Firma Weidmann. Es fehlen nur noch Kleinigkeiten, zum Beispiel müssen die Bänke an den richtigen Ort gerückt werden, die Pergola mit Sitzgelegenheiten fehlt und auch die Tampenschaukel muss noch aufgebaut werden. Erst nach diesen Bauarbeiten kann die Bepflanzung folgen. Dies kann allerdings das größte Problem darstellen, denn die Witterungsumstände und heißen Tage könnten die Pflanzen stark beeinträchtigen.

Aufgebaut ist der Park in verschiedene Bereiche, die jeweils eine andere Generation ansprechen soll; So gibt es einen Bereich für Kinder unter drei Jahren, ein Klettergerüst für Kinder bis zu zwölf Jahren, für Jugendliche gibt es ein Netz zum Entspannen. Auch Bewegung und Sport für Anfänger sowie für Fortgeschrittene soll durch einen etwas tiefer gelegten Fitnessbereich mit Sportgeräten gefördert werden. Für die ältere Generation stehen Hollywoodschaukel und auch eine Boule-Bahn zur Verfügung. Die Straße vor dem Spielplatz soll farblich hervorgehoben werden und auf den Park aufmerksam machen, um die Sicherheit der Kinder gewährleisten zu können.

Die Kosten für den Park belaufen sich auf 450 000 Euro, davon sind 90 000 Euro vom Land zur Förderung des ländlichen Raumes mitfinanziert worden.

Weiterer Park in Krofdorf

Ob und wie eine Einweihungsfeier stattfinden kann, ist noch unklar. Da der Park voraussichtlich erst Ende Oktober genutzt werden kann, wird eine Feier im Freien eher schwierig sein. Dem Park in Wißmar soll 2021 dann der letzte in Krofdorf folgen. Auch ein Ort steht schon fest, der bereits vorhandene Spielplatz vor der Eduard-David-Sporthalle soll dazu genutzt werden.