"Meinungsbild" zu Straßenbeiträgen in Allendorf/Lumda

Bürger in Allendorf/Lda. werden zum Thema Straßenbeiträge befragt. So will die Verwaltung ein "Meinungsbild" bekommen. Symbolfoto: Kopp

ALLENDORF/LDA - "Wie sollen zukünftig in der Stadt Allendorf (Lumda) Straßenausbaubeiträge erhoben werden?" Mit dieser Frage sollen sich die Bürger ab morgen beschäftigen, denn die Verwaltung will so ein "Meinungsbild" einholen, wie es Bürgermeister Thomas Benz (Freie Wähler) im Gespräch mit dieser Zeitung formulierte. Der Fragebogen ist auf der Internetseite der Stadt unter "Aktuelles" zu finden und wird morgen dem "Sonntag-Morgenmagazin" beigelegt. Kritik an dem Verfahren kommt von der SPD-Fraktion.

Rückblick: Im März 2019 hatte das Stadtparlament auf Antrag der SPD einstimmig bei wenigen Enthaltungen der CDU eine Resolution an den Landtag zur Abschaffung der Straßenbeiträge beschlossen. Die Abgeordneten sollten "Druck" auf die Landesregierung ausüben. Deren Position ist unverändert: Die Beiträge werden nicht abgeschafft und das Land will die Kosten nicht übernehmen.

Im Sommer dieses Jahres wurde dann ein Antrag der Grünen diskutiert, bei der Kommunalwahl im März 2021 eine Bürgerbefragung zu dem Thema zu machen. Die Fraktion sprach sich zudem für eine Abschaffung der Beiträge und eine Finanzierung der Kosten aus dem Haushalt aus. Laut Benz war die Kombination aus Bürgerbefragung und Kommunalwahl nicht zulässig, weil das Thema wahlbeeinflussend hätte sein können.

Stattdessen sollte eine Bürgerversammlung mit Norbert Leistner, dem ehemaligen Bürgermeister der Gemeinde Waldsolms (Lahn-Dill-Kreis), stattfinden, der die verschiedenen Varianten - Beibehaltung des bisherigen Systems, Einführung wiederkehrender Beiträge oder Abschaffung und Finanzierung über die Einnahmen aus der Grundsteuer - "neutral" in ihren Vor- und Nachteilen hätte vorstellen sollen. Außerdem sollten die Bürger ihre Fragen loswerden können. Corona-bedingt kann so ein Termin derzeit nicht stattfinden und wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Dennoch habe die Verwaltung beschlossen, jetzt schon die Bürger zu befragen. Benz betonte erneut, es handele sich nicht um ein "Meinungsbild", nicht um eine Bürgerbefragung mit Rechtskraft. Die Allendorfer können auf dem Fragebogen eine der drei genannten Varianten ankreuzen. Der Zettel muss mit Angabe von Name, Wohnort und Straße bis zum 15. November in der Stadtverwaltung abgegeben oder per Post eingeschickt werden. Benz erwartet keinen hohen Rücklauf, meinte aber: "Hoffentlich werde ich positiv überrascht. Schließlich ist es ein Thema, das die Leute interessiert." Die Entscheidung soll das Stadtparlament nach der Kommunalwahl treffen.

Die SPD-Fraktion verweist in einer Pressemitteilung auf die eingangs erwähnte Resolution und beklagt, dass das Land an der "misslichen Lage" Schuld sei. Eine "gerechteste Lösung" gebe es nicht, jede Kommune müsse die "bestmögliche Lösung" finden. Voraussetzung dafür seien eine genaue Beschreibung des aktuellen Straßenzustandes, ein längerfristiger Plan für anstehende Sanierungen und eine detaillierte Aufstellung der Kosten, die für die Grundstückseigentümer entstehen. Erst wenn diese Informationen vorliegen, könne die Bürgerbefragung stattfinden. Deshalb findet es die SPD "völlig unverständlich", dass die Verwaltung mit der Veröffentlichung von "völlig unzureichenden und tendenziösen Informationen" die Befragung durchführt.

Benz berichtete, dass das Straßenkataster in Kürze vorgelegt werden solle. "Vielleicht ist der Zustand der Straßen gar nicht so schlimm", so seine Hoffnung. Seine eigene Meinung zum Thema will er nicht äußern. "Ich bin da neutral wie die Schweiz. Aber es gibt bei dem Thema keine 100-prozentige Gerechtigkeit."