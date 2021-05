Metallrelief soll im Schulneubau in Pohlheim unterkommen

Jetzt teilen:

WATZENBORN-STEINBERG - Die Pohlheimer Liberalen um Fabian Schäfer wollen es retten und stoßen im Kreishaus auf Gegenliebe. Das Metallrelief an der Außenwand am Haupteingang der Limesschule sticht ins Auge, doch der Altbau wird später mit Fertigstellung des Neubaus in Watzenborn-Steinberg abgerissen. Das Kunstwerk soll jetzt im Foyer des Neubaus auch zukünftig gebührend Beachtung finden, lässt der Kreis verlauten.

"Es sind schon so viele Kunstwerke aus öffentlichen Gebäuden verschwunden. Das wollte ich hier nicht zulassen." Diejenige, die das spricht, ist eine gebürtige Mark-Brandenburgerin, die ein wichtiger Lebensabschnitt mit der Limesschule verbindet. Die pensionierte Deutsch- und Englischlehrerin absolvierte 1973 ihr Lehramtsreferendariat an der ehemaligen Mittelpunktschule, der heutigen Adolf-Reichwein-Schule, die 1967 in der Pestalozzi-Straße eröffnet wurde. Diese war für die damals noch eigenständigen Ortsteile Watzenborn-Steinberg, Hausen und Garbenteich gedacht. Die noch namenlose Grundschule befand sich in der Ludwigstraße, dem heutigen Standort der Stadtbibliothek. Die Schulgemeinde zog erst 1978, nachdem die Adolf-Reichwein-Schule am benachbarten Fortweg eingeweiht wurde, in deren freies Gebäude in der Pestalozzistraße um. 1985 wurde ihr dann der Name Limesschule gegeben. Seit über 50 Jahren findet sich dort das Relief des Gießener Künstlers Walter Kröll (1911-1977), der Sport, Spiel, Musik und Kunst als wichtige Aspekte des Schulalltags in den Mittelpunkt rücken wollte. Kröll war Mitglied im Oberhessischen Künstlerbund (OKB). Und auch hier schließt sich ein Kreis, denn Annelie Müller, die gerne malt, fördert den Bund.

Daher lag es der ehemaligen FDP-Ortsverbandschefin am Herzen, diesen Teil der alten Schule öffentlich nicht vergessen zu lassen. Im November 2019 war ein Foto vom Haupteingang der Schule veröffentlicht worden, auf dem die Metallskulptur zu sehen war: "Das musste ich mir mal anschauen. Immerhin war ich dort Referendarin und wollte jetzt wissen, wer es gemacht hat und ob es sich lohnt, das aufzuheben." Müller war sehr angetan vom Erhaltungszustand. Es fehlen lediglich in fünf Fassungen Glassteine und das nach 50 Jahren Schülerkontakten. Über den ehemaligen Rektor der Limesschule, Herbert Engel aus Hungen, erfuhr sie immer mehr. Auch Dieter Hoffmeister vom OKB holte sie ins Boot, der ebenfalls zur Erhaltung riet. Letztlich brachte die Treuenbrietzenerin in Erfahrung, dass sich auch die jetzige Schulleiterin der Limesschule dafür ausgesprochen habe, ohne den Künstler zu kennen. Da Müller einst Kommunalpolitikerin war, sprach sie mit Fabian Schäfer, der die Liberalen im Pohlheimer Stadtparlament vertritt. Er stellte in der letzten Sitzung der alten Legislaturperiode einen Antrag, sich seitens der Stadt dafür zu verwenden, das Kunstwerk zu erhalten. "In Pohlheim hat es ja in den vergangenen Jahren viele Streitereien gegeben. Daher fand ich jetzt besonders, dass in der letzten Sitzung der Legislaturperiode dieser letzte Tagesordnungspunkt einstimmig behandelt wurde", betonte die ehemalige Stadträtin.

Und aus dem Kreishaus gibt es dazu auf Anfrage unserer Zeitung gute Nachrichten von der scheidenden Schuldezernentin Dr. Christiane Schmahl: "Das Wandrelief steht für die lange Geschichte der Limesschule in Pohlheim. Indem wir das Kunstwerk für den Neubau erhalten, können wir ein Stück Tradition mit in die Moderne nehmen. Es wurden zwar noch keine finalen Entscheidungen getroffen, aber ich werde mich dafür einsetzen, dass wir das Wandrelief retten. Derzeit ist angedacht, die Wandplastik von der Außenfassade der alten Limesschule im Foyer der neuen Limesschule anzubringen."