Michael Ranft (CDU) gewinnt Bürgermeisterwahl in Buseck

BUSECK - Der neue Bürgermeister von Buseck heißt Michael Ranft (CDU), als großen Verlierer dürfte man Amtsinhaber Dirk Haas (SPD) bezeichnen. Es ist ein klares Votum, das die Bürger hier abgegeben haben.

Im Kulturzentrum in Großen-Buseck haben sich zur Wahlparty Vertreter der CDU, Freien Wähler und Grüne eingefunden, Vertreter der SPD sucht man eher vergebens. Auf einer großen Leinwand wurden zunächst die ersten Ergebnisse der Bundestagswahl verfolgt, bevor die Stimmen zur Bürgermeisterwahl angezeigt wurden. Schon gleich zu Beginn setzte sich Ranft, der von CDU und FW unterstützt wurde, an die Spitze. Wirkliche Spannung kam kaum auf, denn auch als die weiteren Ergebnisse aus den einzelnen Wahlbezirken eintrudelten, blieb es bei Ranfts Vorsprung. Letzten Endes setzte sich der Christdemokrat mit 59,2 Prozent durch und wird am 1. Januar ins Rathaus einziehen. Amtsinhaber Haas fuhr 40,8 Prozent der Stimmen ein. Die Wahlbeteiligung lag bei 76,5 Prozent.

"Überwältigt" - Michael Ranft strahlt, nimmt seine Frau Karin in den Arm und freut sich mit ihr über den klaren Sieg. Überwältigt sei er deshalb, weil er gedacht habe, das Ergebnis falle knapper aus. Mit einem so klaren Vorsprung, der sich im Verlauf des Abends manifestierte, hatte er nicht gerechnet. Trotzdem sei er positiv in den Wahltag gegangen. "Ich habe in den vergangenen Tagen noch so viele positive Rückmeldungen von den Bürgern bekommen, da war ich recht optimistisch." Seinen Erfolg führt er auch auf seine Kommunikationsfähigkeit zurück. "Das Miteinander in Buseck war gestört, da lag vieles im Argen. Die Menschen haben das Miteinander unter Erhard Reinl vermisst, auch, die Dinge mal auf dem kleinen Dienstweg zu erledigen", blickt er auf die Amtszeit von Haas' Vorgänger zurück. Reinl (FW) habe ihn nicht nur während des Wahlkampfs unterstützt, er sei auch der gewesen, der ihn fragte, ob er sich vorstellen könne, sich als Bürgermeister für Buseck zur Wahl zu stellen. Michael Ranft sagt über sich, dass er eine "andere Art zu kommunizieren" habe als Dirk Haas. Gerade bei seinen Hausbesuchen sei ihm das zurück gespiegelt worden. "Ich habe keinerlei kritische Stimmen erfahren. Und wenn, dann habe ich im sachlichen Gespräch überzeugen können." Sehr gut aufgenommen hätten ihn auch die Vereine. Und ja, die habe er auch besucht. Viele Faktoren, ist er überzeugt, hätten zu seinem Wahlsieg beigetragen. Einer sei sicher die Betrugsaffäre gewesen. "Das hat auf jeden Fall in die Wahl mit reingespielt." Weiterhin nannte er den Investitionsstau. Jetzt wolle er auf jeden Fall dazu beitragen, das Miteinander - "das war am Siedepunkt" - wieder in ruhigere Bahnen zu lenken. Für Montag ist zwar ein Familientag eingeplant, den habe der 16 Monate alte Sohn quasi eingefordert. Doch habe er auch eine Einladung zu einem 80. Geburtstag. Da werde er dann wohl doch mal kurz vorbeischauen.

"Ich hatte mit 40 Prozent gerechnet", kommentierte Dirk Haas das Wahlergebnis. Er werde trotzdem "erhobenen Hauptes nach Hause gehen", denn er glaube, dass er viel erreicht, seine Amtszeit der Gemeinde Buseck gut getan habe. Indes, einen Amtsinhaberbonus gebe es nicht mehr. Und: "Vielleicht habe ich unterschätzt, wie viel es ausmacht, auch auf die 80. Geburtstage zu gehen". Auch er sieht die Betrugsaffäre als einen Faktor seiner Wahlniederlage und mutmaßt, dass das Ergebnis vielleicht anders ausgefallen wäre, wenn diese nicht gerade ins Wahljahr gefallen wäre. Das Argument mangelnder Kommunikation wollte Haas nicht unbedingt gelten lassen. Es habe die Informationen des Bürgermeisters im Gemeindeblatt als Novum gegeben, ebenso verwies er auf verschiedene Ortsbegehungen. Er sei ein Mensch mit Ecken und Kanten, bekennt er dennoch. "Ich habe nicht immer nachgegeben." Die gegnerische Partei habe eher einen Negativ-Wahlkampf geführt, statt Verbesserungsvorschläge anzubieten. Da hätten ihm die sachlichen Inhalte gefehlt. Trotzdem wünsche er Michael Ranft alles Gute. "Mir geht es um Buseck, nicht um mich."

