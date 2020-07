Michael Trischan sorgt mit "Rares für Bares" in Laubach für vergnügliche Stunden

Michael Trischan präsentierte zweimal sein Bühnenprogramm "Rares für Bares" in Laubach. Foto: Graf

LAUBACH (kjg). Mit seiner Bühnenshow "Rares für Bares" war der Schauspieler Michael Trischan, bekannt als Hans-Jürgen Brenner aus der Krankenhausserie "In aller Freundschaft", am Samstag in der Sport- und Kulturhalle in Laubach zu Gast und hatte dort Corona-bedingt zwei Auftritte mit reduzierten Besucherzahlen.

Seine Blödeleien, Anekdoten, Zungenbrecher, Schnellsprechverse, Witze und kleine Geschichten, oftmals wenig bekannte Raritäten von interessanten Autoren, gekonnt dramaturgisch vorgetragen, begeisterten das Publikum und brachten ihm Szenenapplaus ein.

"Rhabarberbarbara"

Dies galt auch für den Zungenbrecher von "Barbaras leckerem Rhabarberkuchen". Der geht so: "In einem kleinen Dorf, da lebte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara, und Barbara war überall für ihren wunderbaren Rhabarberkuchen bekannt, deshalb nannt man sie auch Rhabarberbarbara. Und endete mit: "... und einer Flasche eisgekühlten Rhabarberbarbarabarbarbarenbartbarbierbiers anzustoßen." "Und jetzt bin ich selbst in Stolpern gekommen", meinte Trischan.

Mit Charme, Humor und Verve begeisterte er immer wieder sein Publikum. Seine Pointen, die Auswahl seiner Texte und die kleinen Kostproben seines Witzes brachten die Zuhörer zum Schmunzeln, zum Lachen und zum spontanen Applaudieren.

Als Autoren waren unter anderem Wolfgang Borchert, Hanns Dieter Hüsch, Kurt Tucholsky und Joachim Meyerhoff vertreten. Es waren vordergründig nicht die Geschichten, die das Publikum zum Lachen brachte, sondern die Art des Vortrages. Der Höhepunkt des Programms war "Schischyphusch oder Der Kellner meines Onkels", eines der frühen Werke von Wolfgang Borchert, in der heiter und humorvoll aus der Sicht eines kleinen Jungen die Begegnung zweier unter-schiedlicher Menschen auf dramatische Art geschildert wird, die nur eines gemeinsam haben: sie lispelten.

Der Onkel, der kleine Junge und seine Mutter besuchen ein Gartenlokal und treffen dort auf den Kellner. Onkel und Kellner lispeln - der Onkel aufgrund einer Kriegsverletzung, der Kellner seit Geburt. Als der Onkel die Bestellung aufgibt, die der Kellner wiederholt, fühlen sich beide nachgeäfft und gekränkt. Es kommt zum Eklat, weil der Onkel den Wirt sprechen will, und der Kellner sich klein wie ein Wurm gedemütigt fühlt. Das klärt sich erst auf, als der Kellner seinen Pass zeigt, in dem sein Sprachfehler dokumentiert ist. Danach zeigt der Onkel seinen Kriegsversehrtenausweis vor, in dem seine Sprachstörung durch die Schussverletzung bezeugt ist. Nach mehreren Runden Asbach kommen sich die beiden näher und werden Freunde.

Nicht allein der Prosatext sorgte für Schmunzeln und Lachen in der Halle. Wie Michael Trischan sie vortrug, machte die Geschichte zu einem wahren Erfolg.