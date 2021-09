Mieterverein kritisiert Studie zu Wohnraumbedarf

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Die korrigierte Prognose des Hamburger Instituts für Stadt-, Regional und Wohnforschung (Gewos) in der aktualisierten Analyse zum zukünftigen Wohnraumbedarf im Kreis bis zum Jahr 2040 sei erstaunlich, meint der Vorsitzende des Mietervereins, Stefan Kaisers.

Noch 2016, in dem damals erstellten Wohnraumversorgungskonzept für den Kreis Gießen, sei man von einem Bevölkerungsanstieg bis 2013 um 2,5 Prozent ausgegangen. Das sei offensichtlich falsch gewesen. Jetzt sehe man ab 2026 kein Wachstum mehr, vielmehr einen Rückgang um durchschnittlich 3,1 Prozent. Die Vorhersage beruhe auf den Sterbefällen, Geburten und der Zu- und Abwanderung im Kreis. Aber zumindest die Zahl der Geburten und Sterbefälle sei nahezu konstant, sie verändere sich nur minimal, zumindest kaum in fünf Jahren. Wenn Gewos heute zu ganz anderen Ergebnisse komme als 2016 und den Wohnungsbedarf nicht mehr auf 6000, sondern nur noch auf 3000 zusätzliche Wohneinheiten schätze, sei die Frage nach dem Warum erlaubt. Vieles spreche dafür, dass hier ein handwerklicher Prognosefehler vorliege. Noch deutlicher seien die Zahlenabweichungen bei der Bevölkerungsentwicklung in den Untersuchungen 2016 und 2021 für die einzelnen Kreisgemeinden, etwa Heuchelheim, Allendorf oder Rabenau.

„Da sollte sich der Kreis fragen, ob man zukünftig diesem Institut noch vertraut, und es mit weiteren Analysen und Prognosen beauftragt. Die Planung des Landkreises und seiner Kommunen darf nicht auf Fehlprognosen beruhen, sonst werden teure Fehlsteuerungen die Folge sein”, so Kaisers. Die weiteren Feststellungen des Instituts seien allesamt nicht neu. Die Einrichtung der kreiseigenen Gesellschaft Sozialer Wohnungsbau und Strukturförderung (SWS) sei positiv zu bewerten, weil sie dem sozialen Wohnungsbau im Kreis neue Impulse gegeben habe.