Mieterverein lobt Bauprojekte

KREIS GIESSEN - (red). Der Mieterverein lobt Wohnungsbauprojekte in drei Kreiskommunen. „Es ist erfreulich, dass der Neubau von bezahlbarem Wohnraum vorankommt. Damit wird die Abwanderung nach Gießen gestoppt und den Bürgern Wohnen im vertrauten sozialen Umfeld vor Ort ermöglicht,“ heißt es in einer Mitteilung. Beispielhaft werden die 16 Wohnungen in Hausen genannt, die die „Baugenossenschaft Horlofftal“ errichten will. Die Bau- und Siedlungsgenossenschaft Grünberg/Laubach plant ein Wohngebäude in Laubach, vorwiegend mit Kleinwohnungen. In Langsdorf soll ein Mehrgenerationenhaus entstehen. Andere Baugenossenschaften werden zur Nachahmung animiert.