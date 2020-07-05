Mindestens fünf Hektar für alle 101 Kommunen in Mittelhessen

Zum Grundsatzpapier über den künftigen Flächenverbrauch für Gewerbe und Industrie war man sich im Haupt- und Planungsausschuss der Regionalversammlung nicht einig. Symbolfoto: dpa
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