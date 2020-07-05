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Sonntag, 05.07.2020 - 14:20
3 min

Mindestens fünf Hektar für alle 101 Kommunen in Mittelhessen

Der Haupt- und Planungsausschuss der Regionalversammlung hat ein Grundsatzpapier zum künftigen Flächenverbrauch für Gewerbe und Industrie beschlossen. Die Grünen kritisieren das "Weiter so" und sagen dazu "Nein".

Zum Grundsatzpapier über den künftigen Flächenverbrauch für Gewerbe und Industrie war man sich im Haupt- und Planungsausschuss der Regionalversammlung nicht einig. Symbolfoto: dpa

Zum Grundsatzpapier über den künftigen Flächenverbrauch für Gewerbe und Industrie war man sich im Haupt- und Planungsausschuss der Regionalversammlung nicht einig. Symbolfoto: dpa

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