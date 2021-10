Ministerpräsident Bouffier ehrt Persönlichkeiten aus dem Gießener Land

Ministerpräsident Volker Bouffier (l.) zeichnete Frank Arnold aus Reiskirchen aus. Foto: Hessische Staatskanzlei/Ralf Riehl

KREIS GIESSEN - Kreis Gießen (red). Hessen feiert 2021 seine Gründung vor 75 Jahren. Aus diesem Grund würdigt der Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) gleich 75 Hessen, die sich in außerordentlicher Weise für das Gemeinwohl, das Land und die Bundesrepublik Deutschland eingesetzt haben. In einer Feierstunde im Kloster Eberbach wurden 60 der 75 Persönlichkeiten geehrt. Darunter waren auch fünf Männer aus dem Landkreis Gießen sowie aus Lahnau.

"Dieses Jahr ist ein ganz besonderes für unser Land. Wenn wir uns anschauen, wie es sich seit der Gründung entwickelt hat, welche Herausforderungen wir gemeistert haben und wie es heute dasteht, können wir mit Stolz sagen: Hessen ist hervorragend für die Zukunft aufgestellt. Das liegt vor allem an den Menschen, die Tag für Tag an diesem Erfolg mitarbeiten. Daher ist es mir auch ein besonderes Anliegen, diejenigen zu ehren, die sich in herausragender Weise für unser Gemeinwohl und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft eingesetzt haben. Sie sind der Kitt unserer Gesellschaft", erklärte Bouffier laut einer Pressemitteilung.

Aufmerksamkeit

"Wir ehren Menschen, die sich in den Vereinen, bei der Freiwilligen Feuerwehr oder etwa im Kommunalparlament, oftmals ohne große Aufmerksamkeit, für ihre Heimat und die Menschen einsetzen. Sie tun dies teilweise schon mehr als 50 Jahre. Heute wollen wir ihnen die Aufmerksamkeit zuteilwerden lassen. Das ist auch der Grund, warum Bundespräsident Theodor Heuss 1951 das Bundesverdienstkreuz und der damalige Ministerpräsident Walter Wallmann 1989 den Hessischen Verdienstorden ins Leben gerufen haben. Um genau das besondere Engagement der Menschen zu ehren. Jede Person, die hier ausgezeichnet wurde, ist unverzichtbar für unser Land. Für ihr Engagement bedanke ich mich im Namen der Landesregierung und ermutige Sie, sich weiter für unser Land und unsere Gesellschaft einzusetzen", so Bouffier abschließend.

Frank Arnold aus Reiskirchen erhielt den Hessischen Verdienstorden am Bande. Seit 1985 ist er in der Kommunalpolitik in vielen Ämtern (Schriftführer, Mitglied verschiedener Arbeitskreise, Kassenprüfer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Hauptschöffe) ehrenamtlich tätig. Des Weiteren engagiert er sich in der Kirchengemeinde und Feuerwehr.

Das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland nahm Roland Ehmig aus Staufenberg entgegen. Seit 1989 ist er im Obst- und Gartenbauverein Treis aktiv und seit 1993 Vorsitzender. Von 1999 bis 2012 war Ehmig im Vorstand des Kreisverbandes Gießen für Obstbau, Garten- und Landschaftspflege, seit 2018 ist er Ehrenvorstandsmitglied. Von 2012 bis 2018 engagierte sich der Treiser zudem im Landesverband für Obstbau, Garten- und Landschaftspflege. Zudem ist er seit vielen Jahren für die Freien Wähler in der Kommunalpolitik der Stadt Staufenberg engagiert.

Klaus Freitag aus Lich wurde mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Von 1996 bis 2019 war er Obermeister und stellvertretender Obermeister in der Innung des Bauhandwerks Gießen. Zeitgleich übte er das Amt des Bezirksstellenleiters oder stellvertretenden Bezirksstellenleiters beim Verband baugewerblicher Unternehmer Hessen aus. Von 1997 bis 2019 saß Freitag im Vorstand der Kreishandwerkerschaft Gießen. Zwischen 2004 und 2019 engagierte sich der Licher in der Vollversammlung der Handwerkskammer Wiesbaden. Seit 2005 ist er Mitglied der Rentenausschüsse in der BG BAU Bezirksverwaltung Frankfurt am Main.

Bouffier überreichte an Dr. Ulf Häbel aus Laubach das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Häbel ist seit vielen Jahrzehnten für das Gemeinwohl engagiert. Seit 2010 war er federführend in der Entwicklung des Konzeptes der Dorfschmiede Freienseen als soziales Zentrum. Seit 2011 Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Laubacher Stadtparlament.

Lutz Perkitny aus Lahnau bekam die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. 2000 war er Gründer der Stadtteilinitiative "Streetsoccer Ederstraße" in Gießen und seitdem engagiert in der integrativen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Er vermittelt Praktika und Ausbildungsplätze an die Jugendlichen und begleitet sie auf deren weiteren Lebensweg. Als Nordstadtmanager widmet sich Perkitny den Problemen und Bedürfnissen der Menschen im Quartier und vermittelt sie an den Magistrat oder die zur Problemlösung notwendigen Institutionen.