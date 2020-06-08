Montag,
08.06.2020 - 18:33
2 min
Missbrauch in Münster - Entsetzen in Staufenberg
Nach der Festnahme eines Staufenbergers im Missbrauchsfall von Münster herrscht Fassungslosigkeit. Ein 30-Jähriger soll an dem Kindesmissbrauch beteiligt gewesen sein.
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