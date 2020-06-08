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Montag, 08.06.2020 - 18:33
2 min

Missbrauch in Münster - Entsetzen in Staufenberg

Nach der Festnahme eines Staufenbergers im Missbrauchsfall von Münster herrscht Fassungslosigkeit. Ein 30-Jähriger soll an dem Kindesmissbrauch beteiligt gewesen sein.

Von Debra Wisker
Nachdem bekannt geworden war, dass ein Mann aus der Gemeinde seinen fünfjährigen Sohn missbraucht und über das Internet anderen Männern angeboten haben soll, herrscht bei vielen Menschen vor Ort Entsetzen und Fassungslosigkeit. Foto: Boris Roessler/dpa

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