KREIS GIESSEN - (red). Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich (CDU) hat in einer Pressemitteilung darauf hingewiesen, dass das Land die Sportstätten im Landkreis Gießen im vergangenen Jahr mit 219 900 Euro gefördert habe. Die Fördermittel sind aus drei verschiedenen Programmen geflossen. Sie werden vom Ministerium des Innern und Sport genehmigt und dem Baufortschritt entsprechend in Raten vom Regierungspräsidium (RP) ausgezahlt.

„Die höchste Summe floss mit jeweils 25 000 Euro aus dem Sonderinvestitionsprogramm ,Sportland Hessen‘ an den FC Cleeberg und an die Gemeinde Fernwald zur Sanierung sowie Umwandlung der Kunstrasenplätze“, erläutert Stefanie Müller vom Dezernat Hoheitsverwaltung und Sport des RP. Ziel des Programms sei es, die Sportstätten für den Breitensport durch dringend notwendige Sanierungen in ihrer Substanz zu erhalten. Bei den Maßnahmen geht es auch darum, die jeweils spezifischen Erfordernisse an eine zeitgerechte Sportstätte sowie an Sicherheitserfordernisse anzupassen.Der Reit- und Fahrverein Gleiberger Land schloss die Erweiterung der Boxenhalle und die Sanierung der Reitanlage durch die letzte Ratenzahlung in Höhe von 18 000 Euro ab. Der SV Beltershain bekam durch das Förderprogramm die Möglichkeit, für 14 000 Euro das Dach des Sportheims zu sanieren und die Gasheizungsanlage zu erneuern. Der Verein der Pferdefreunde Alten-Buseck erhielt für die Sanierung der Außenreitplätze einen ersten Zuschuss von 12 500 Euro der insgesamt bewilligten 25 000 Euro.

Der TC Grünberg hat eine abschließende Förderung von 11 500 Euro für die Sanierung von zwei Tennisplätzen erhalten. Auch der Licher Tennis-Club Rot-Weiß und der TC Obbornhofen haben die erste finanzielle Unterstützung in Höhe von jeweils 7000 Euro zur Sanierung der Tennisplätze und den Einbau einer Beregnungsanlage genutzt. Beide Vereine bekamen jeweils 14 000 Euro vom Land zugesichert. Der SV Hattenrod hat für seine neue Flutlichtanlage abschließend 3500 Euro erhalten. Das Förderprogramm „Vereinseigener Sportstättenbau“ hat den Kickern des TSV Klein-Linden den Umbau des Tennensportplatzes in ein Kunstrasenspielfeld ermöglicht. Hierzu sind 110 000 Euro vom Land bewilligt und die abschließende Rate von 41 000 Euro ausgezahlt worden. Auch die TSG Reiskirchen hat die ausgezahlten 15 400 Euro für einen Neubau der Sportanlage und ein Vereinsheim verwendet. Insgesamt wurden den Sportlern 200 000 Euro bewilligt.

Die Sanierungsmaßnahmen des Hallenbades in Großen-Buseck sind erfolgreich abgeschlossen worden. Hierzu erhielt die Gemeinde Buseck aus dem Förderprogramm „Hallenbad (HAI)“ die letzte Zahlung in Höhe von 40 000 Euro der zugesicherten 400 000 Euro.

2019 wurden zugunsten der mittelhessischen Sportstätten 45 neue Zuwendungsbescheide erlassen. Die Gesamthöhe der durch das Land bewilligten Auszahlungen liegt bei rund 3,12 Millionen Euro.

Informationen rund um die Sportstättenförderung sind bei Stefanie Müller unter 0641/303-2222 erhältlich. Antragsunterlagen sind Im Internet unter https://innen.hessen.de/sport zu finden.