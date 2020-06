Mit "GA News" immer informiert bleiben

Alle Apps sind kostenfrei im App Store oder Play Store herunterladbar. Foto: Ritchie B. Tongo/EPA/dpa

KREIS GIESSEN - Über unseren Messenger-Dienst "GA News" versenden wir je nach Nachrichtenlage bis zu fünf lokale, regionale und selten überregionale Nachrichten pro Tag aus der Redaktion direkt auf Ihr Handy. Die Anmeldung für unsere Messengerdienste ist kostenfrei.

Unsere Nachrichten erhalten Sie über drei verschiedene Messenger: Notify, Telegram und WhatsApp. Und so geht's:

Notify: Notify ist eine kostenlose Messaging-App, früher bekannt unter Insta News unseres Münchner Dienstleisters MessengerPeople, die im App Store oder im Google Play Store runtergeladen werden kann. Die App ist zudem datenschutzfreundlich: Bei Notify muss kein Account angelegt und keine Nummer hinterlegt werden, und im Gegensatz zu WhatsApp braucht Notify auch keinen Zugriff auf Ihre Kontakte. Runterladen, Kanal "GA News" auswählen und aktivieren, fertig.

Im Bereich "Entdecken" werden Ihnen alle verfügbaren Unternehmenskanäle angezeigt. Unter dem Reiter "Lokalnachrichten" finden Sie unseren Dienst. Weitere Informationen zum Datenschutz der Notify App erhalten Sie hier

Telegram: Telegram ist als Messenger-App bereits seit einigen Jahren als Alternative zu WhatsApp bekannt. Um unsere Nachrichten über Telegram zu erhalten, müssen Sie zunächst die kostenfreie App im Apple Store oder im Google Playstore runterladen und installieren. Im Chat-Bereich nach "GANewsOfficialbot" suchen und dann im Chatfenster unten auf "Starten" klicken.

WhatsApp: Falls Sie unsere Nachrichten über WhatsApp erhalten wollen, schicken Sie an 089/88997192 eine kurze Nachricht (z.B. START). Da ab dem 7. Dezember 2019 kein Newsletter mehr direkt via WhatsApp gesendet werden darf, müssen Sie die Nachrichten aktiv bei uns abrufen. Das funktioniert, indem Sie uns #news als Nachricht schicken. Jeden Abend senden wir Ihnen einen Newsletter. Wir empfehlen Ihnen die App Notify als Hilfs-App. Nur über Notify dürfen wir Ihnen ab dem 7. Dezember 2019 einen direkten Hinweis schicken, sobald wir neue Nachrichten in WhatsApp für Sie haben. Den Installations-Link schicken wir Ihnen bei der Anmeldung.

