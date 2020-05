Mit Hantel und Messer im Kreis Gießen attackiert

"Ich war wirklich krank": Bei einem seiner Opfer hat sich der 37-Jährige vor dem Landgericht bereits entschuldigt. Symbolfoto: Mosel

KREIS GIESSEN. Die Chancen, die das Leben für ihn im Angebot hatte, konnte der junge Mann nutzen. In seiner Heimat besuchte er das Gymnasium und schaffte offenkundig einen sehr guten Abschluss. Denn anschließend durfte er dank eines Stipendiums im fast 2000 Kilometer entfernten Sudan Informatik studieren. Und auch dieser Herausforderung war der schmächtige Somalier gewachsen. Der Bürgerkrieg in dem Land am Horn von Afrika verhinderte jedoch nach dem Examen die Rückkehr zu seinen Eltern und den zahlreichen Geschwistern. "Ich habe deshalb beschlossen, mich auf den Weg zu machen", berichtet er nun vor dem Gießener Landgericht. Im Schlauchboot auf dem Mittelmeer hat der inzwischen 37-Jährige "nach vier Tagen in Todesangst" dann aber erstmals Stimmen in seinem Kopf gehört. Und die verschwanden auch nicht, als der Programmierer erst in Italien und später in Deutschland wieder festen Boden unter den Füßen hatte. Im Gegenteil. "Körperlich war ich ein Wrack und kopfkrank noch dazu." Die Stimmen haben ihm nämlich gleich zweimal befohlen, sich gegen Mitbewohner mit Gewalt zur Wehr zu setzen: im vergangenen September in der Morgendämmerung mit einer zehn Kilogramm schweren Hantel in einer Flüchtlingsunterkunft in Biebertal und zwei Monate später am Abend in einem Wohnheim in Grünberg. Und es gibt wenig Zweifel, dass er bei den beiden heimtückischen rechtswidrigen Taten den Tod seiner Opfer "billigend in Kauf genommen hat", fasst Staatsanwalt Klaus Bender zusammen. Und fügt hinzu: "Es ist davon auszugehen, dass der Beschuldigte im Zustand der Schuldunfähigkeit handelte." Folglich geht es in dem Sicherungsverfahren vor der Schwurgerichtskammer auch nicht um Strafe wegen versuchten Mordes, sondern um die Frage, ob der 37-Jährige in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden muss, um künftig derart schwerwiegende Übergriffe zu verhindern.

"Wollen mir nur Gutes"

Höflich und zurückhaltend beantwortet der nicht großgewachsene Mann die verschiedenen Fragen zu seinem Lebensweg und den dramatischen Ereignissen im Herbst 2019, nachdem ihn der Justizwachtmeister von den Handschellen befreit hat. Befindet er sich doch bereits seit dem zweiten Vorfall in stationärer Behandlung auf einer geschlossenen Station. "Ich habe festgestellt, dass sie mir dort nur Gutes wollen, und mit den Medikamenten geht es mir sukzessive besser", übersetzt der Dolmetscher die leisen Worte des Beschuldigten. Seine Gesichtszüge können hinter dem Mund-Nase-Schutz nur erahnt werden, während er die meiste Zeit traurig vor sich hinblickt. Den Reißverschluss der gesteppten dunkelblauen Kapuzenjacke lässt der 37-Jährige die ganze Zeit bis unters Kinn hochgezogen, als würde ihm das Halt geben. Die brutalen Übergriffe tun ihm dabei sichtlich leid. "Ich habe vorher noch nie eine Straftat begangen", versichert er nachdrücklich. Verteidiger Alexander Hauer, der für den Beschuldigten eine Erklärung abgibt, ergänzt, dass sein Mandant aus jetziger Perspektive "die erheblichen Risiken und Gefahren, die er den anderen zugefügt hat, so nicht wollte". Er habe Stimmen gehört und die ihm erteilten Befehle ausgeführt. "Er war fremdgesteuert."

Unmittelbar nach seiner Festnahme am 14. November in Grünberg hatte der Beschuldigte - wohl aufgrund der "gesundheitlichen Defizite" - noch beteuert, lediglich aus Notwehr gehandelt und sich verteidigt zu haben. "Soweit mein Mandant das inzwischen bereits reflektieren konnte, lässt sich sagen, dass die Vorwürfe zutreffen", so der Verteidiger.

Für den jungen Afghanen zumindest kam die Attacke an jenem Herbsttag völlig unerwartet. "Ich war in der Küche und hatte ein Hühnchen im Topf." Als er anfing zu spülen, näherte sich "jemand von hinten und hatte ein Messer in der Hand". Die Klinge habe der Angreifer über die Kehle gezogen und eine lange blutende Wunde verursacht. Danach habe es eine Rangelei gegeben, bei der er weitere Schnitte erlitten habe. Zwar sei es ihm gelungen, sich gegen den Somalier mit einer Pfanne zu wehren und ihm das Messer zu entwinden. Doch aus der Tasche habe der sogleich eine Rasierklinge gezogen und ihn erneut verletzt. Erst das resolute Eingreifen zweier deutscher Frauen aus der Nachbarschaft setzte dem Treiben ein Ende. "Ich hatte vorher gar keinen Kontakt zu ihm und es gab auch keinen Streit", betont der 24-Jährige. Der Beschuldigte hingegen schildert, dass es vorher Auseinandersetzungen wegen der Heizung gegeben habe. "Es war immer so unerträglich heiß, ich habe keine Luft mehr bekommen." Obendrein war er wohl damals überzeugt, dass ihn der Afghane "mit Gift bespritzt". Nun aber entschuldigt er sich reumütig: "Es war wirklich sehr schlimm, was ich mit Dir gemacht habe, aber ich war sehr krank." Und: "Ich möchte nicht in die Hölle kommen, daher hoffe ich, Du verzeihst mir."

Angst vor "der Hölle"

Der Mitbewohner, den er im Schlaf mit der Hantel angegriffen haben soll, wird erst später als Zeuge gehört. Doch auch bei ihm wird sich der gläubige Mann sicherlich entschuldigen. Dankbar zeigt er sich zudem gegenüber der Vorsitzenden Richterin. Seit Monaten habe er keinen Kontakt mehr zu seiner Familie in Somalia. "Ich weiß gar nicht, ob sie noch leben." Aus diesem Grund bittet er um die Möglichkeit, zu schreiben oder anzurufen. Als Regine Enders-Kunze Zustimmung signalisiert, quittiert er das mit einem aufrichtigen "Gott möge Sie schützen". Das Verfahren wird fortgesetzt.