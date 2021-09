Mit Landrätin und Bürgermeister am Samstag in Muschenheim wandern

Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Der Landkreis Gießen lädt gemeinsam mit dem Naturschutzverein Muschenheim, der Stadt Lich und dem Unternehmen "Muschenheim Industries" für Samstag, 2. Oktober, zu einer geführten Wanderung auf dem Kulturhistorischen Rundwanderweg Muschenheim ein. Dabei sind auch Landrätin Anita Schneider und Bürgermeister Dr. Julien Neubert (beide SPD).

Der Kulturhistorische Wanderweg verbindet die eindrucksvollen historischen Stätten, die bis in die Römerzeit und an einigen Wegabschnitten sogar bis in die Jungsteinzeit zurückreichen.

Entlang der rund sechs Kilometer langen Strecke begeben sich die Teilnehmer auf eine Zeitreise durch zwei Jahrtausende Geschichte, vorbei am Kloster Arnsburg, an der Burgwüstung Arnsburg und dem Kastell Arnsburg-Alteburg. Begleitet werden sie von dem Archäologen Michael Gottwald.

Start und Ziel ist der Weidehof Weil, südlich des Ortes gelegen. Um 10 Uhr geht es los, ab etwa 13 Uhr warten dort zum kulinarischen Abschluss regionale Speisen und Getränke. Auf halber Strecke sorgt eine Erfrischungsstation für eine kleine Stärkung.

Die Teilnahmekosten betragen zehn Euro (Kinder unter zehn Jahren sind frei) und beinhalten die Wanderung, die Verpflegung an der Erfrischungsstation sowie ein Essen und ein Getränk bei der Abschlussveranstaltung.

Tickets können bei den Tourist-Infos in Gießen, Lich, Grünberg, Laubach und Hungen bis 30. September erworben werden. Kurzentschlossene können am Samstag auch Tickets vor Ort kaufen.