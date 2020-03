Mit Warn-Apps auf der sicheren Seite

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Der Kreisfeuerwehrverband Gießen hält es in Zeiten von Corona für unbedingt notwendig, dass die Bürger Zugang zu verlässlichen Informationen über die aktuelle Lage und deren Gefahren haben, und appelliert daher an alle Einwohner des Landkreises, eine Warn-App auf dem Smartphone zu installieren.

„Nicht nur Corona zeigt uns, wie wichtig es ist, dass die Menschen gut informiert sind. In der Vergangenheit hatten wir es in der Feuerwehr zum Beispiel mit anhaltenden Wald- und Vegetationsbränden oder Unwetterlagen zu tun. Auch hier war eine umfassende Information für die Einwohner der betroffenen Region unentbehrlich“, betont Michael Klier, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes, in einer Pressemitteilung.

Problematisch seien die vor allem über die sozialen Netzwerke gestreuten Unwahrheiten („Fake News“), die maßgeblich zur Verunsicherung beitrügen. Mit einer Warn-App von einer öffentlichen Behörde sei man auf der sicheren Seite. Hier würden ausschließlich gesicherte Informationen weitergeleitet. Seit vergangenem Jahr gibt es die offizielle Warn- und Informations-App „Hessenwarn“. Sie bietet Gefahren- und Katastrophenwarnungen sowie Sicherheitsinformationen verschiedener Behörden aus einer Hand. Neben der Feuerwehr sind auch die Polizei und das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie beteiligt.

„Wir verbringen inzwischen viel Zeit mit unseren Smartphones und haben Apps für alle Lebenslagen. Aber eine App, die uns in Katastrophen- und Gefahrenlagen mit wichtigen Informationen versorgt, kann Leben retten“, appelliert Stefan Becker, Leiter der Geschäftsstelle des Kreisfeuerwehrverbandes.

Es sei eine selbstverständliche Pflicht, dass sich die Bürger über verlässliche Quellen informieren und nicht abwarten, bis die passenden Informationen geliefert werden. Eine Warn-App sei dafür neben Zeitungen, Zeitschriften, TV, Radio und dem Internet eine leicht verfügbare und verlässliche Quelle, heißt es abschließend.