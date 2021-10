Mitarbeiter des Briefzentrums in Langgöns leisten Hilfe im Ahrtal

Sie sind einige von unzähligen Postmitarbeitern, die Hilfe im Ahrtal leisteten (v.l.): Timon Gutjahr, Tanja Simon, Luisa Koch, Petra Ratcliffe, Mario Deusing, Vera Guderian und Gert Burkert-Opitz. Foto: Rieger

KREIS GIESSEN - "Die Post verbindet, das war der Grundsatz für unser Engagement. Wir zeigen, dass wir zusammenhalten und Menschen in Not unterstützen", begründet Vera Guderian, Niederlassungsleiterin des Briefzentrums Gießen der Deutschen Post in Langgöns, das Engagement zahlreicher Mitarbeiter nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Einige von ihnen berichteten stellvertretend bei einem Pressetermin von ihren Erfahrungen. Ihre Schilderungen von den materiellen Schäden und Schicksalen der Menschen machen auch Monate nach dem schrecklichen Ereignis immer noch sehr betroffen.

"Wir sind eine von 40 Niederlassungen in Deutschland, von denen jede im Ahrtal unterstützt hat", betonte Vera Guderian. Als sie nur wenige Stunden nach der Katastrophe von Mario Deusing, Chef der Herborner Niederlassung, erfuhr, was passiert war und was die Menschen vor Ort benötigten, sagte sie spontan Hilfe zu. Mario Deusing ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Driedorf und hatte schon sehr früh von dem schrecklichen Unglück gehört. "Wir brauchen Hacke, Schippe, Besen", lautete der erste Notruf. Er organisierte noch am selben Abend das gewünschte Material, am nächsten Morgen starteten er und seine Kameraden zum ersten Mal ins Ahrtal. Seine Chefin stellte ihn frei und die Post zahlte das Hilfsmaterial. Fast vier Wochen lang versorgten Mario Deusing und weitere Feuerwehrleute aus Driedorf die Menschen immer wieder mit Hilfsgütern, darunter insbesondere Lebensmittel und Hygieneartikel.

Völlig verzweifelt

Auch Petra Ratcliffe, Mitarbeiterin aus Langgöns, pendelt seit der Flutkatastrophe regelmäßig nach Bad Neuenahr-Ahrweiler, wo ihr Bruder lebt. ",Du musst kommen', sagte er am Telefon. Er war völlig verzweifelt, er hatte kein Wasser und keinen Strom." Seine Schwester zögerte nicht, packte in ihr Auto, was hineinpasste, darunter 40 selbst gebratene Frikadellen, 40 Schnitzel, Kartoffelsalat und Brot sowie ein Stromaggregat. "Als ich ankam, war völliges Chaos, die Leute standen mit Schlamm beschmiert völlig verzweifelt und in Schockstarre vor ihren zerstörten Häusern", erzählt sie. Von Anfang an sei die Hilfsbereitschaft, besonders auch junger Leute, sehr groß gewesen: "Als die Helfer da waren, kam auch die Hoffnung wieder ins Tal, das war schön." Man habe Hand in Hand gearbeitet, "die ganze Straße war eins". Auch viele Flüchtlinge hätten geholfen.

Gespenstisch seien die Abende gewesen, vollkommen ohne Licht. "Diese schwarze Nacht hat mir Angst gemacht." Maria, die 81-jährige Nachbarin ihres Bruders, gehört inzwischen zur Familie: "Sie hatte niemanden in der Nähe und war für unsere Hilfe sehr dankbar. 'Du bist ein Engel, dich schickt Gott', sagte sie immer wieder."

Auch Tanja Simon, ihre Tochter Luisa Koch aus Weilburg und Timon Gutjahr aus Langgöns organisierten Hilfstransporte in den Bad Neuenahr-Ahrweiler Ortsteil Heppingen. Vera Guderian stellte ihnen einen großen Sprinter zur Verfügung und half mit Spenden, auch aus anderen Niederlassungen. Hier galt Simons Lob ausdrücklich der Niederlassungsleiterin: "Dieses Engagement ist nicht selbstverständlich."

Eine besondere Aufgabe hatte Gert Burkert-Opitz aus Marburg übernommen: Er ist bei der Post unter anderem für die sogenannte "Feldpost" zuständig. 450 Mitarbeiter sorgen für die postalische Versorgung von Bundeswehrangehörigen in Einsatzgebieten. "Erstmalig waren wir im Inland im Einsatz." Burkert-Opitz weiß, wie Behelfsfilialen eingerichtet werden müssen und wie das Ganze auch völlig ohne Strom abgewickelt werden kann. "Die komplette Infrastruktur der Post im Ahrtal war weg, wir haben sie wieder aufgebaut und drei Behelfsfilialen eingerichtet." Hier wurde Post angenommen und ausgegeben, mehrere Wochen gab es auch das Angebot kostenfreier Nachsendeanträge. Mit diesem Service konnten er und sein Team den Menschen ein kleines Stück Normalität zurückgeben. Auch die Bundestagswahlen wurden von den Feldpostlern begleitet. Burkert-Opitz ist erst vor wenigen Tagen zurückgekehrt, er war die ganze Zeit - bis auf wenige Wochenendfahrten nach Hause - im Ahrtal. "Kaum zu Hause, fragte ich mich: ,Wann fährst du wieder zurück?'", bekennt er, das Gleiche sagt auch Petra Ratcliffe.

Denn die Not ist immer noch groß, ob materiell und auch psychisch, denn viele Menschen sind traumatisiert, viele haben Angehörige verloren. Der materielle Aufbau wird viele Jahre in Anspruch nehmen, die seelischen Folgen bleiben vermutlich lebenslang bestehen.

"Es sind ganz tolle Verbindungen entstanden, darauf sind wir sehr stolz", resümiert Vera Guderian die bisherigen Hilfsaktionen. Sie sollen auch zukünftig weitergehen: "Die Menschen haben inzwischen Angst, dass sie vergessen werden, denn es sind nicht mehr so viele Helfer wie am Anfang da. Es ist jetzt sehr wichtig, ihnen in den Winter hinein wieder Hoffnung zu geben, damit sie wissen, wir kommen immer wieder", weiß Petra Ratcliffe. Vera Guderian plant eine vorweihnachtliche Aktion, ähnlich wie "Weihnachten im Schuhkarton": "Wenn jeder unserer 1500 Mitarbeiter hier ein Päckchen packt, kommt schon einiges zusammen." Aktuell seien Heizlüfter und Holzspenden sehr gefragt.