Mitarbeiterinnen des Landkreises Gießen verabschiedet und zu Dienstjubiläen gratuliert

Landrätin Anita Schneider (r.), sowie die Personalratsmitglieder Johannes Heerdt (l.) und Heidi Gans (2.v.l.), dankten Gabriele Stiller, Silke Cristiano, Antonie Huber, Ilona Hofmann, Jiem Intrapuak, Roswitha Cavael, Hannelore Steul, Gabriele Arnold und Anette Herzberger - aufgenommen vor der Corona-Krise. Foto: Landkreis Gießen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Kreis Giessen (red). Landrätin Anita Schneider hat Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung für viele Jahre im Dienste der Allgemeinheit gedankt. "Sie haben über all diese Zeit großes Engagement und viel Einsatz gezeigt - was in einer Zeit voller Veränderungen nicht immer einfach war", sagte Schneider laut einer Pressemitteilung. Auch Vertreter des Personalrats und der Personalabteilung überbrachten den Jubilarinnen und Neu-Ruheständlerinnen ihre Glückwünsche.

Auf 40 Jahre beim Landkreis Gießen kann Anette Herzberger zurückblicken. Sie begann 1979 ihre Ausbildung zur Bürogehilfin. Seit 1981 arbeitet Herzberger im Kreistags-Büro. Schneider bedankte sich bei ihr für die zuverlässige Arbeit für die kommunale Demokratie.

Auch Silke Cristiano begann 1979 ihre Ausbildung zur Bürogehilfin. Später absolvierte sie eine weitere Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten. Seit 1995 ist Cristiano im Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe zuständig für die wirtschaftliche Jugendhilfe.

In den Ruhestand verabschiedete Landrätin Schneider die Arzthelferin Ilona Hofmann, die bereits seit 1975 im Gesundheitsamt des Landkreises arbeitet. Zu ihren Aufgaben gehörten unter anderem Anmeldungen und Terminvergaben für den amtsärztlichen Dienst, Sehtests, Hörtests sowie das Erfragen der Krankheitsvorgeschichte.

Wie oft bei Verabschiedungen, geht auch mit Gabriele Arnold ein enormer Wissensschatz in den Ruhestand. Dieses Wissen aufzufangen, sei ein sehr wichtiger Prozess für die Kreisverwaltung, betonte Schneider. Bei Arnold und ihrer Nachfolgerin Martina Viehmann sei dieser Prozess gelungen. Zu Arnolds Aufgaben zählten unter anderem die Betriebsgenehmigung von Kindertagesstätten, Planungsgespräche zur Kinderbetreuung mit den Kommunen sowie die Mitarbeit in Fachgremien.

Ebenfalls verabschiedet wurde Ga-briele Stiller. In ihren über 26 Jahren beim Landkreis setzte sich die Sozialarbeiterin für eine inklusive Gesellschaft ein. Ihr Arbeitsgebiet in der Kinder- und Jugendhilfe umfasste Aufgaben, die Hilfe und Struktur für eine Teilhabe aller bieten.

Dr. Hannelore Steul arbeitete seit 1986 in der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises. Zuständig war sie unter anderem für Förderprogramme, Flurbereinigungen, Ökokonten sowie Stellungnahmen zu Bauleitplanungen und forstrechtlichen Planungen.

Das offizielle Ende der Arbeitszeit ist auch für die Leiterin der Revision, Antonie Huber, gekommen. Um während ihres Übergangs in den Ruhestand möglichst viel Wissen in der Kreisverwaltung zu halten, verlängert sie ihre Arbeit stundenweise. So kann sie ihrem Nachfolger den Start erleichtern.

Ebenfalls verabschiedet wurde Jiem Intrapuak. Seit über 20 Jahren war sie als Reinigungskraft an verschiedenen Schulen des Landkreises beschäftigt. So unter anderem an der Grundschule Linden, an der Willy-Brandt-Schule und der Martin-Buber-Schule.

Auch Roswitha Cavael ist nun im Ruhestand. Im Fachdienst Verkehr, in dem sie seit 1995 gearbeitet hat, erledigte sie sämtliche Aufgaben in der Zulassungsstelle. Beeinflusst wurde ihre Arbeit vor allem von häufigen Gesetzesänderungen zum Beispiel im Schwerlastverkehr sowie die Diskussion rund um den Dieselskandal.