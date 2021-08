Mitglieder der Jungen Union helfen im Ahrtal bei Aufräumarbeiten mit

Mitglieder der Jungen Union Gießen halfen mit bei Aufräumarbeiten im Ahrtal. Foto: Junge Union

KREIS GIESSEN - Mitglieder der Jungen Union (JU) Gießen haben im Ahrtal tatkräftige Unterstützung bei den Wiederaufbauarbeiten nach dem schrecklichen Hochwasser geleistet. Die Jugendorganisation hatte sich mit Helfern vor Ort abgestimmt, um nicht unkoordiniert in die Region zu reisen und möglicherweise andere Helfer zu behindern. So gab es für die Gruppe einen vorher festgelegten Einsatzort, heißt es in einer Pressemitteilung.

Vor Ort stellten die jungen Menschen eine verheerende Lage mit unvorstellbaren Ausmaßen fest. Kreisvorsitzender Florian Vornlocher, der viele Jahre als Feuerwehrmann aktiv ist, konnte seine Eindrücke nur schwer in Worte fassen: "Erst bei der Ankunft wurde uns die Zerstörungsgewalt des Wassers richtig bewusst. Wir sahen vollkommen zerstörte Dörfer, nicht bewohnbare Häuser und vor allem großes Leid bei den Einheimischen."

Beeindruckt zeigten sich die jungen Menschen von der riesigen Solidarität. So arbeiteten sie mit Helfern aus den unterschiedlichsten Regionen Deutschlands Hand in Hand und wurden von Nachbarn mit Kaffee und Kuchen versorgt.

Nachdem die Gruppe an ihrem Startpunkt das Haus von Schlamm und Unrat befreit sowie die Böden in Keller- und Erdgeschoss entfernt hatte, konnte sie nach Absprache mit örtlichen Einsatzkräften noch beim Ausräumen eines Kindergartens helfen.

Für Vornlocher ist die Hilfsaktion eine Selbstverständlichkeit: "Vor allem in schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass die Gesellschaft zusammensteht und Solidarität zeigt. Daher freue ich mich besonders über die große Einsatzbereitschaft derer, die bei der kurzfristigen Hilfsaktion sofort zugesagt haben."

Ausdrücklich bedanken möchte sich der Kreisvorsitzende auch bei der Ludwig Frey GmbH aus Lollar, die die Helfer mit reichlich Arbeitsausrüstung versorgte, sowie den Verantwortlichen des Autohauses Michel aus Gießen, die einen kostenlosen Bus zur Verfügung stellten.

Wenige Tage zuvor startete die Junge Union Deutschlands zusätzlich die Aktion "Hochwasserhelfer". Interessierte können sich hier registrieren und erhalten anschließend Anfragen aus Einsatzorten zugesendet, in denen besonders viel Unterstützung benötigt wird.