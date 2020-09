Mitreden über Radverkehr

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Wie bereits berichtet, gibt es vier Info- und Dialogveranstaltungen zum Radverkehrskonzept des Landkreises. Nach dem Auftakt gestern Abend in der Sport- und Kulturhalle Laubach geht es am heutigen 1. Oktober in der Stadthalle Staufenberg, am 2. Oktober im Bürgerhaus Rodheim und am 5. Oktober in der Volkshalle Watzenborn-Steinberg weiter. Beginn ist jeweils um 18 Uhr.

Wegen der Corona-Pandemie werden die Veranstaltungen laut Pressemitteilung des Landkreises unter Hygienevorkehrungen stattfinden. Wer teilnehmen möchte, wird gebeten, sich vorher per E-Mail an h.schreiber@lkgi.de zu melden. Während der Veranstaltungen ist es nötig, eine Maske zu tragen. Sollten sich mehr Personen anmelden, als Plätze zur Verfügung stehen, entscheidet das Los.

Seit Ende August können Bürger das Radverkehrskonzept im Internet unter www.lkgi.de einsehen und per E-Mail an radverkehrskonzept@lkgi.de Rückmeldungen geben.