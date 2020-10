Mitte Oktober Baubeginn für Kreisel auf B 457 bei Lich

Ungeachtet der laufenden juristischen Auseinandersetzungen läuft der Bau des umstrittenen Logistikzentrums des US-Möbelhändlers Wayfair weiter. Foto: Schäfer

LICH (vb). Der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel hat die Beschwerde einer Licherin gegen einen Beschluss des Gießener Verwaltungsgerichts zum umstrittenen Logistikzentrum auf der "Langsdorfer Höhe" zurückgewiesen. Bürgermeister Dr. Julien Neubert (SPD) verschickte den 13-seitigen Beschluss des dritten Senats am Freitagabend an die Presse. Beklagter war der Landkreis, der die Baugenehmigung erteilt hatte.

Damit ist diese rechtmäßig, falls die Klägerin nicht die nächste Instanz anruft. Ob dies möglich ist, ging aus dem Beschluss nicht hervor. Die Pressestelle in Kassel war am Freitagabend nicht mehr zu erreichen.

Wie Neubert auf Nachfrage erläuterte, habe die Frau nach Ansicht des Gerichtshofes keine Befugnis, gegen die Baugenehmigung vorzugehen, weil ihr Grundstück rund 500 Meter vom Eingang des Logistikzentrums entfernt liege. In dem Beschluss heißt es, dass sich zwischen dem Grundstück der Licherin und dem Logistikzentrum "zahlreiche Gewerbe- und Industrieunternehmen" befänden, dazu umliegend großflächiger Einzelhandel, sonstige Gewerbebetriebe, der Wertstoffhof Hungen/Lich sowie Montage- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Bürgerin hatte zusätzlichen Verkehrslärm, Lärm durch das Rangieren und Beladen am Logistikzentrum, Lichtverschmutzungen, Schadstoffe durch die Diesel-betriebenen Fahrzeuge sowie kleinklimatische Veränderungen durch die Versiegelung einer großen Fläche befürchtet.

Der dritte Senat des VGH hat in seiner Begründung Befürchtungen wegen unzumutbarer Lärmbelästigungen zurückgewiesen. Die Werte lägen auch mit dem Logistikzentrum unter den Richtwerten für ein allgemeines Wohngebiet. Eine "rechtlich relevante Beeinträchtigung" sei nicht erkennbar.

"Nicht nichtig"

Zu den anderen Kritikpunkten fehlt es laut VGH an einer Darstellung, dass diese denkbaren Belastungen am Grundstück der Frau tatsächlich wahrnehmbar sind. Grundsätzlich schreibt der Senat, dass der der Baugenehmigung zugrunde liegende Bebauungsplan "ersichtlich nicht nichtig ist". Andere Kritikpunkte der Licherin seien Thema für ein Normenkontrollverfahren, nicht jedoch für die Frage der Baugenehmigung. Die Bürgerin muss die Kosten des Beschwerdeverfahrens einschließlich der außergerichtlichen Kosten des Investors Dietz AG zahlen, die an dem Verfahren beteiligt war.

Dies ist eine der zwei rechtlichen Ebenen, mit denen die Licherin gegen das Millionenprojekt vorgeht. Nach Angaben von Neubert ist sie es, die einen Antrag auf Einleitung eines Normenkontrollverfahrens beim VGH eingereicht hat. Das Verfahren würde sich mit der Frage beschäftigen, ob das komplette Bauleitverfahren ordentlich abgewickelt wurde. Über den Antrag ist in Kassel noch nicht entschieden worden. Die Stadt habe 20 Kilo an Akten an den VGH geschickt.

Angesichts der zurückgewiesenen Beschwerde zeigte sich Neubert optimistisch, dass auch der Antrag auf ein Normenkontrollverfahren abgelehnt werde. Er würde sich wünschen, dass die Bürgerin "klein bei gibt". "Selbst wenn der Bebauungsplan aufgehoben würde, hätte die Baugenehmigung Bestand, denn die kann auch ohne Bebauungsplan erteilt werden", berichtete der Bürgermeister.

Derweil geht der Bau des Logistikzentrums zügig voran. Im November solle das Dach fertiggestellt werden, erklärte Neubert. Für Mitte Oktober ist der Baubeginn des Kreisels auf der B 457 vorgesehen. Nachdem die Bäume in dem benötigten Bereich bereits gefällt worden waren, wurden jetzt unter artenschutzrechtlicher Begleitung die Wurzeln entfernt. Dies habe die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises genehmigt. Grund war laut Neubert die Vermutung der Gegner des Logistikzentrums, dass Haselmäuse in dem Bereich leben könnten. Dies habe ein anerkannter Experte allerdings ausgeschlossen. Es sei ohnehin kein typisches Habitat für eine Haselmaus.

Der Bau des Kreisels soll bis Ende März 2021 dauern. Die Kosten übernimmt die Dietz AG. Neubert hat die Gewerbetreibenden im Bereich Bettenhäuser Weg/Entenpfuhl und Gottlieb-Daimler-Straße schriftlich darüber informiert, dass es in der Bauzeit keine Sperrungen oder Ampelregelungen auf der B 457 geben werde. Die Umleitung verläuft in drei Phasen über das Grundstück des Logistikzentrums. Weiträumige Umfahrungen über andere Strecken oder außerhalb des Gebiets der Kernstadt seien nicht vorgesehen. In seinem Brief bittet der Bürgermeister um Verständnis dafür, dass Auswirkungen auf den Verkehr im Knotenpunkt-/Baustellenbereich nicht völlig vermeidbar sein würden. "Es muss sich aber niemand Gedanken machen, dass die Kunden nicht zu seinem Geschäft kommen", ergänzte Neubert.

Gerüchte um Wayfair

Abschließend nahm er auch Stellung zu in Sozialen Medien kursierenden Gerüchten, dass der US-Möbelhändler Wayfair als Mieter des Zentrums abgesprungen sei. "Das ist nicht der Fall. Grundlage der Baugenehmigung ist das Nutzungskonzept von Wayfair. Für einen anderen Mieter mit einem anderen Nutzungskonzept müsste eine neue Baugenehmigung beantragt werden", stellte er klar. Neubert zeigte sich optimistisch, dass es wegen des Kreisels nicht zu den befürchteten Verkehrsproblemen kommen werde.