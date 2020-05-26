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Dienstag, 26.05.2020 - 18:20
5 min

Mittelhessens Gastronomen üben Schulterschluss auf Burg Gleiberg

Heimische Gastronomen übten den Schulterschluss auf der Burg Gleiberg, natürlich mit Abstand. Zwischendurch gab es gute Nachrichten aus der Landespolitik.

Schulterschluss mit Abstand: Gastwirte aus mehreren Landkreisen wollen sich zukünftig stärker positionieren. Sie trafen sich auf Burg Gleiberg. Foto: Ewert

Schulterschluss mit Abstand: Gastwirte aus mehreren Landkreisen wollen sich zukünftig stärker positionieren. Sie trafen sich auf Burg Gleiberg. Foto: Ewert

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