Mittelhessisches Gastgewerbe verabschiedet Resolution auf Burg Gleiberg

Kreis GießenEs pressiert. Der finanzielle Druck auf die Gastronomen und Hoteliers im mittelhessischen Raum wächst. Axel Horn, Pächter der Gastronomie auf Burg Gleiberg, hatte bereits im Mai, zu Hochzeiten der Pandemie, öffentlichkeitswirksam die Kollegen eingeladen. Beim zweiten Treffen im Rittersaal seines Restaurants wurden jetzt Nägel mit Köpfen gemacht und eine Resolution an die Landesregierung auf den Weg gebracht.

Fünfzig Gastronomen und Hoteliers unterzeichneten das Gesuch an Ministerpräsident Volker Bouffier und seinen Vize Tarek Al-Wazir.

Darin geht es um die Verlängerung von Überbrückungshilfen über das Jahr 2020 hinaus. Grund hierfür: Die umsatzschwachen Zeiten würden der Branche noch bevorstehen, Pleitewellen drohten. Einige bangten im Rittersaal um das Weihnachts- und Silvestergeschäft mit den folgenden flauen Monaten Januar und Februar im neuen Jahr. Schon jetzt würden Weihnachtsfeiern abgesagt.

Die vom Land bisher geleistete Einmalzahlung im Bereich der Ausbildungsförderung reiche zudem in ertragsschwachen Zeiten nicht aus, um das Gehalt der Auszubildenden zu decken. Anstatt einer Erhöhung des Mindestlohns zuzulassen, solle sich Hessens Ministerpräsident für eine Steuerentlastung der unteren Lohngruppen im Bund stark machen. Zuletzt findet sich im Positionspapier, die Forderung, dass die reduzierte Mehrwertsteuer von derzeit fünf (bisher sieben Prozent, Hotellerie) beziehungsweise 16 Prozent für das gesamte Gastgewerbe dauerhaft erhalten bleiben sollte.

Der hessischen Landesregierung nimmt das Gastgewerbe krumm, dass sie sich gegen die Mehrwertsteuerreduzierung gewandt hatte, die dennoch mehrheitlich im Bund umgesetzt wurde. Das formulierte der Geschäftsführer des hessischen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Julius Wagner, der die Moderation im Rittersaal übernahm. Von den 18 800 Betrieben in Hessen vertritt der kleine Verband allerdings nur 4000 - In Pandemie-Zeiten steigt aber die Zahl der Mitglieder. Wagner wies daraufhin, dass bundesweit bisher nur 3000 Anträge auf Überbrückungsgeld gestellt worden seien."Hessen hat noch Mittel übrig." Ein Gießener Gastronom schilderte, dass sein Antrag sehr schnell behandelt worden sei und auch das Geld dem Konto gleich gutgeschrieben worden sei. Dagegen sei er bei seinem Verpächter mit der Bitte einer Pachtminderung auf Granit gestoßen. Letztlich habe sich sein Gasthaus mit Touristen an der Lahn über Wasser gehalten.

Von vermehrtem Tagestourismus sprachen mehrere Gastronomen in diesem Jahr, allerdings sei in den "Destinationen", wie Tourismusgebiete heute genannt werden, von kommunaler Werbung für den Fremdenverkehr vor Ort nichts zu spüren gewesen.

Mit ihrem Appell hofft das Gewerbe, sich mehr Gehör verschaffen zu können. Der Gederner Hotelier Hubertus Schultz, ein Mitstreiter des engagierten Axel Horn, brachte das neue gemeinsame Selbstbewusstsein der Branche in Notzeiten auf den Punkt: "Wir sind nicht Wirte, die nichts werden, sondern Wirte, die was können." Schutz und Horn haben jedenfalls dafür gesorgt, dass man in der Branche offiziell über die Probleme spricht. Beide unterstützen die Dehoga als Interessenvertretung, die in der Landes- und Bundesregierung Gehör finde.

Dass es in der Zunft schwarze Schafe gibt, die oft um die Ecke als Konkurrenten lauern und sich um die Hygieneverordnung und das Adressensammeln wenig scheren, das erzürnte einige Gastronomen. Sie fühlen sich ungerecht behandelt. Obwohl sie den Aufwand zum Wohl ihrer Gäste betreiben, erklärten diese, dass es beim Kollegen oft auch ohne gehe. Das führt zu weiterem Frust, der im Rittersaal herausgelassen wurde. Wenn dann noch Ordnungsämter Hygieneregeln falsch auslegen, so Wagner, müsse die Dehoga davon wissen. Mitglieder würden Rechtsschutz erhalten, um gegen falsche Anordnungen vorgehen zu können. In einem Hotel in Wiesbaden waren Ordnungskräfte aufgelaufen und wiesen daraufhin, dass Serben, weil deren Heimatland als Risikogebiet gelte, nicht beherbergt werden dürften. Dabei gibt es Ausnahmen, wenn es sich um Handwerker handelt. Die seien den Amtmännern aber nicht bekannt gewesen, so Wagner.

Hotelier Schultz sprach denn auch von Überforderung auf beiden Seiten. Ist eine Hochzeit eine Tanzveranstaltung, die verboten ist, nur weil die Frischvermählten einen Walzer tanzen? Dazu gibt es keine eindeutige Regelung, im Zweifel ist wohl ein Tanz erlaubt. Der Verband wird seinen Mitgliedern nach dem Treffen noch einmal eine Handreichung zu den verordneten Hygieneregeln übersenden - ein weiterer positiver Aspekt des Treffens auf Burg Gleiberg. Immerhin 44 Regelungen muss ein Gastronom in seinem Restaurant oder Gasthof mit Küche befolgen, betonte der Dehoga-Geschäftsführer.

Da einige Gastwirte aufgrund der Pandemie Zeit für Urlaub hatten, konnten sie sich einmal von Kollegen im Ausland bewirten lassen. In Italien gewinnt das Gastgewerbe gerade das Vertrauen der Kundschaft durch Fiebermessungen zurück. Wer dort mehr als 36,4 Grad Körpertemperatur aufweist, wird abgewiesen.