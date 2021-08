Mittelsmühle in Trohe wird von Grund auf saniert

Besichtigungstermin in der alten Mühle: Dirk Haas (r.) und Anita Schneider (2.v.r.) mit Doris Schäfer und Frank Wittkowski sowie Zimmermeister Christian Suchsland und Jens Köhler (l.) von der SWS GmbH des Landkreises. Foto: Zielinski

TROHE - "Wenn nicht jetzt, wann dann", haben sich Doris Schäfer und Frank Wittkowski gesagt und im Juli vergangenen Jahres kurz entschlossen die Mittelsmühle in Trohe gekauft. "Wir waren schon lange auf der Suche nach einem solchen Objekt in der Region, doch die sind nicht so leicht zu finden", erzählen die beiden. Neben der "märchenhaften Lage" direkt an der Wieseck hat die zwei IT'ler vor allem der schnelle Internetanschluss überzeugt. Auch für die Pferde des Paars sei die Mühle ein Paradies.

Dass Doris Schäfer und Frank Wittkowski "fortgeschrittene Heimwerker" sind, kommt ihnen bei diesem Kauf sicher zugute, denn das denkmalgeschützte Gebäude muss von Grund auf renoviert werden. Das Paar rechnet mit einer Dauer von drei Jahren und Kosten von etwa 250 000 Euro. Beide arbeiten aktuell überwiegend im Homeoffice und bezeichnen die Renovierung als ihr "Corona-Hobby" oder auch "großes Abenteuer".

Übernachten im Zelt

Noch hat das Paar seinen bisherigen Wohnsitz in Krofdorf-Gleiberg behalten. In der Mittelsmühle haben sie ein Zelt zum Übernachten aufgestellt. "Damit uns der Lehm nachts nicht auf den Kopf rieselt", erzählen sie lachend. Für den Sohn steht im Obergeschoss ein Zelt bereit. "Derzeit leben wir aus Koffern und Umzugskisten", erzählen die Troher Neubürger.

Wie es bei alten Häusern oftmals ist, hat auch die Mittelsmühle einige nicht so angenehme Überraschungen für das Paar bereitgehalten: "Erst nach der Entkernung konnten wir die Schäden vollständig sehen", erzählt Frank Wittkowski. Mit Zimmermeister Christian Suchsland aus dem Ebsdorfergrund steht den beiden ein kompetenter Berater zur Seite, der darum bemüht ist, das alte Fachwerkskonstrukt wieder herzustellen. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Statik.

Gerade hier sind in der Vergangenheit viele Bausünden begangen worden. So wurden beispielsweise tragende Balken oder gar ganze Wände einfach entfernt. Viel Arbeit macht auch der Austausch von verfaulten Schwellbalken, die eigentlich das Haus stützen sollen. Zum Glück lassen sich diese bei Fachwerkhäusern auch einzeln austauschen. Auf der Terrasse zeigt Frank Wittkowski einige dieser Balken, über denen sich früher eine betonierte Terrasse befand. Darüber hinaus gilt es auch im Sinne der Denkmalpflege die technische Ausstattung der ehemaligen Mühle zu berücksichtigen. "Ein Mühlrad wird es aber nicht mehr geben", ist sich Doris Schäfer sicher.

Als das Paar die Mühle kaufte, ging es davon aus, ein Gebäude aus dem Jahr 1792 zu erwerben. Doch schon bald stellte sich heraus, dass der ursprünglich eingeschossige Steinbau aus dem Jahr 1578 stammt. "Der Restaurator hat im Keller über dem Widerlager des Mühlrades eine entsprechende Inschrift gefunden", berichtet die Hausherrin. Mittlerweile existiere ein 50 Seiten umfassender Bericht des Denkmalschutzamtes. Auch die Zusammenarbeit mit der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises sei sehr wertvoll. Hier erhalte man sehr viele gute Ratschläge.

"Arbeit wird nie enden"

Während früher mal hier, mal da renoviert wurde - Schichten von Tapeten und Styropor wahllos übereinandergeschichtet wurden - ist die Mühle in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend zerfallen. Seit Mitte der 70er Jahre hatte ein älteres Ehepaar in der Mittelsmühle gelebt. "Die untere Wohnung war bewohnt, das obere Stockwerk stand leer", erzählt Frank Wittkowski. Die Einrichtung sei durchweg dunkel gewesen. Bürgermeister Dirk Haas (SPD), selbst Besitzer eines älteren Gebäudes, weiß, was auf die neuen Besitzer zukommt: "Ihre Arbeit wird nie enden", prophezeite er bei einem Ortstermin gemeinsam mit Landrätin Anita Schneider (SPD) und Jens Köhler, dem Leiter Sozialer Wohnungsbau und Strukturförderung im Landkreis Gießen (SWS) GmbH.

"Was erhalten wird, muss nicht mehr neu erstellt werden", lobte Schneider und sprach damit auch das Thema Klimaschutz an. Im Rahmen der Revitalisierungsrichtlinie des Landkreises Gießen hat der Kreisausschuss eine Förderung des Projektes mit 50 000 Euro beschlossen. Bislang habe der Landkreis bereits 18 Projekte und 34 Wohneinheiten unterstützt und dabei 965 000 Euro verausgabt. "Ich finde es gut, dass es Menschen gibt, die sich dem Erhalt alter Bausubstanz widmen", meinte Anita Schneider.

In der Mittelsmühle sollen 200 Quadratmeter neue Wohnfläche entstehen, knapp 110 im Erd- und knapp 95 im Obergeschoss.