Mittelstandsunion bietet Hilfe an

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Kreis Giessen (red). Siegfried Thüringer, Kreisvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), bietet Mitgliedern der MIT, aber auch allen anderen Unternehmern an, bei der Auszahlung der Hilfspakete von Bund und Land zu helfen. Die MIT Hessen hat eine Corona-Ampel eingerichtet, die diese Zuschriften vergleichbarer machen und einen Überblick über die Situation verschaffen soll. Die Ergebnisse werden alle zwei Wochen an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, die CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Ines Claus, und den Parlamentskreis Mittelstand weitergeleitet. Spätestens 14 Tage nach einer Antragsstellung sollte die Hälfte der Hilfen ausgezahlt werden, um die Liquidität des Unternehmens zu garantieren, so die Forderung der MIT. Anmelden kann man sich unter https://www.mit-hessen.de/artikel/corona-ampel-der-mit-hessen. Weitere Infos bei Siegfried Thüringer unter 0171/2317617 oder per E-Mail an siegfried.thueringer@smk.ag.