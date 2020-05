Mittelzentrum als gemeinsames Ziel von Linden und Pohlheim

Im Grünen gelegen ist nicht nur Watzenborn-Steinberg, sondern auch andere Pohlheimer Stadtteile. Zusammen mit Linden will man Mittelzentrum werden. Archivfoto: M. Bender

Pohlheim/Linden (red). Die Städte Pohlheim und Linden möchten gemeinsam als Mittelzentrum eingestuft werden. Das gaben die Bürgermeister Udo Schöffmann und Jörg König (beide CDU) angesichts einer gemeinsamen Stellungnahme an Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) bekannt. Hintergrund ist die Veränderung des Landesentwicklungsplans, der die Kommunen weiterhin als Unter-, Mittel- oder Oberzentrum einstuft. Damit verbunden sind finanzielle Zuwendungen des Landes.

"Aus unserer Sicht müssen wir grundsätzlich kritisieren, dass die Landesregierung ohne überzeugende Begründung weiterhin an dem Zentrale-Orte-Konzept festhält. Dieses Konzept ist durch die zunehmende Digitalisierung (Versand- und Onlinehandel) und die wachsende Mobilität nicht mehr zeitgemäß. Es handelt sich um ein in den 1930er Jahren unter völlig anderen Rahmenbedingungen entwickeltes theoretisches Modell, das durch vielerlei Entwicklungen in der heutigen Zeit unpraktikabel ist", betonen die Bürgermeister in einer Pressemitteilung.

"Gerade im Vergleich zu den Mittelzentren Lich, Laubach, Hungen und Grünberg ist es nicht erklärbar, wenn wir nicht auch so eingestuft werden", hebt Schöffmann hervor. König ergänzt: "Betrachtet man die Lage unserer Kommunen, die überörtlich bedeutende Infrastruktur, ist es nicht nachvollziehbar, wieso wir kein Mittelzentrum sein sollen."

In ihrem Brief verweisen die Bürgermeister unter anderem auf die Ärztehäuser und Facharztzentren, zahlreiche Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten, die Lage an den Autobahnen, das Pohlheimer Hallenbad mit seinem 50- Meter-Wettkampfbecken sowie die Pendlerströme, die gemeinsam eine hohe Zahl an Arbeitseinpendlern bescheinigen.

Bereits heute gebe es eine enge Kooperation zwischen den beiden Städten zum Wohle der Bürger. Um die ärztliche Versorgung über Gemeindegrenzen hinweg sicherzustellen, werde ein gemeinsames Anruf-Linien-Taxi finanziert, das rege genutzt werde und vor allem der älteren Generation viele Möglichkeiten bietet. Auch im Verwaltungsbereich gebe es eine enge Zusammenarbeit, unter anderem die Gemeinschaftskasse zusammen mit Fernwald und den gegenseitigen Austausch von Standesbeamten. Zudem gebe es Vereine, die durch ihre überregionalen Aktivitäten einem Mittelzentrum zuzuordnen sind. Der Vereinssitz des Regionalligisten FC Gießen ist in Pohlheim. Im Verbund "Am Limes" seien Pfarreien aus Linden, Pohlheim und Langgöns zusammengefasst.

"Darüber hinaus sieht man anhand der kürzlich im Anzeiger erläuterten Bevölkerungsentwicklung und den Demografie-Zahlen des Landkreises, dass unsere beiden Städte neben Gießen in den kommenden Jahren zu den am meisten wachsenden Kommunen gehören. Wir sind attraktive Wohn- und Arbeitsorte und unsere Aufgaben werden in Zukunft noch größer", betont König.

Schöffmann ergänzt: "Bei unserem Anliegen geht es nicht darum, mit anderen Kommunen in Konkurrenz zu treten oder ihnen ihren derzeitigen Status wegnehmen zu wollen. Aber für Städte wie Linden und Pohlheim, die mit ihrer Infrastruktur die Funktion eines Mittelzentrums erfüllen, ist die Nichtberücksichtigung dieser Strukturen gleichzusetzen mit einer finanzwirtschaftlichen Benachteiligung. Wir reden hier über zusätzlich jährlich verfügbare Gelder in Höhe von netto rund 1,6 Millionen Euro für Pohlheim und rund eine Million Euro für Linden bei einer Anerkennung als Mittelzentrum. Diese Benachteiligung wollen wir im Sinne unserer Bürger, die mit ihren Steuern und Abgaben die fehlenden Mittel ausgleichen müssen, beseitigen und damit für gerechtere Bedingungen sorgen."