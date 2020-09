"Mittendrin und doch abseits": Anger 10 in Großen-Buseck

Wohnhaus, Schule, Synagoge, Vertriebenenunterkunft - das Fachwerkhaus am Anger 10 hat in seiner Geschichte schon viele Nutzungen erlebt. Archivfoto: Pfeiffer

Großen-Buseck. Es ist schon beinahe Tradition: Am zweiten Sonntag im September öffnet sich die Tür der ehemaligen Synagoge in Großen-Buseck im Rahmen des bundesweiten "Tags des offenen Denkmals" für Besucher. Auch in diesem Jahr kann man sich in dem alten Fachwerkhaus am Anger umschauen - und muss dafür nicht mal die eigenen vier Wände verlassen. Denn anstatt den Aktionstag wegen der Corona-Pandemie ausfallen zu lassen, lädt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz auf ihrer Website dazu ein, historische Gemäuer digital zu entdecken. Buseck ist mit der früheren Synagoge und der Brandsburgscheune in Alten-Buseck gleich zweimal vertreten.

Für den Aktionstag hat der Freundeskreis Anger 10 ein rund 20-minütiges Video erstellt. Darin berichten die Mitglieder, was sie mit dem Denkmal verbindet, blicken auf die Geschichte des Hauses zurück und stellen Ideen für die Zukunft vor. Das alles unter dem Titel "Mittendrin und doch abseits. Ein Haus mit bewegter Vergangenheit sucht seine Zukunft". Zu sehen ist das Video am morgigen Sonntag, 13. September, unter www.tag-des-offenen-denkmals.de oder schon jetzt auf dem YouTube-Kanal der Gemeinde Buseck.

Markus Ihle etwa beschreibt darin die frühere Synagoge im Ortskern als "fremdvertraut" - von außen sei es für die Busecker ein vertrauter Anblick, das Leben im Gebäude sei jedoch vielen fremd geblieben. Ähnlich sieht das auch Monika Beutelspacher, die sich im Video an ihre Kindheit erinnert: Ihr "rudimentäres Wissen" über das jüdische Leben habe sie sich aus Büchern angeeignet, eine Synagoge aber nicht in echt gesehen. Anger 10 biete heute jedoch "Geschichte zum anfassen".

Erbaut wurde das Haus 1790/91 durch den Amtsverweser Friedrich Follenius, der darin mit seiner Familie lebte. 1811 zog ein Lehrer ein, 1844 wurde es an die jüdische Gemeinde Großen-Buseck verkauft. Diese nutzte es sowohl als Schule als auch als Synagoge. Wie so viele andere jüdische Gotteshäuser auch, wurde die Großen-Busecker Synagoge während der Reichspogromnacht 1938 geplündert und verwüstet. Seit 1983 erinnert ein Gedenkstein im Garten daran. Das Haus blieb jedoch erhalten, die jüdische Gemeinde musste es unter Wert an die Gemeinde Großen-Buseck verkaufen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde das Anwesen umgebaut, um Wohnraum für Vertriebene zu schaffen. 2012 zog die letzte Mieterin aus, seitdem steht das Gebäude leer.

Was tun mit dem alten Gemäuer, das seine besten Tage hinter sich hatte? Zwischenzeitlich wurde auch der Abriss diskutiert. Ein No-Go für Beate Allmenröder, die vor 30 Jahren begann, sich in der Friedensgruppe Buseck zu engagieren. Sie erinnert sich: "Als Anfang der 1990er Jahre viele Geflüchtete nach Buseck kamen, gab es durchaus Animositäten." Die frühere Synagoge sei für die Friedensgruppe daher auch ein Mahnmal gewesen, das im Zentrum von Großen-Buseck erhalten bleiben müsse. Die Friedensgruppe ging später im Freundeskreis Anger 10 auf.

Derzeit wird das Fachwerkhaus grundhaft saniert, die Arbeiten befinden sich auf der Zielgeraden. Wenn sie abgeschlossen sind, so Bürgermeister Dirk Haas (SPD), könne "eine neue Ära" für das Gebäude beginnen. Darin solle Kultur und Geschichte erlebbar werden - etwa bei Ausstellungen und Konzerten. Man wolle das Haus wieder mit Leben füllen, ohne dessen Geschichte zu ignorieren, betont Volker Herche.