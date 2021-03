Mittwochabend: "Zukunftsgespräch" mit Bundesfinanzminister Scholz

Olaf Scholz

KREIS GIESSEN - Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der Kanzlerkandidat der SPD, ist am morgigen Mittwoch, 17. März, ab 18 Uhr zu Gast bei einer Videokonferenz mit dem heimischen Bundestagsabgeordneten Felix Döring. Bei einem "Zukunftsgespräch" soll mit weiteren Gästen über die besonderen Herausforderungen und Anliegen Mittelhessens diskutiert werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Anja Fehrenbach und Sang-Min Park sind Sprecher des Schulelternbeirats der Gießener Ostschule und werden die Wünsche und Forderungen der Familien, die sich in der Pandemie zwischen Arbeit und Homeschooling zweiteilen müssen, einbringen.

Der Wahlkreis 173 ist sehr typisch für den ländlichen Raum mit seinen vielen Dörfern und kleinen bis mittelgroßen Städten. Die Mobilität spielt im Alltag eine enorm große Rolle. Kerstin und Manfred Lotz vom Verein "Lumdatalbahn" sprechen über die Reaktivierung der Bahnlinie.

Der Gießener Oberstufenschüler Junis Poos ist aktiv bei "Fridays For Future". Er möchte sich dafür einsetzen, dass auch Schüler stärker in politische Prozesse einbezogen werden und fordert mehr Tempo bei der Bewältigung des Klimawandels.

Matthias Körner ist der DGB-Geschäftsführer Mittelhessens. Er will, dass SPD und die Gewerkschaften Hand in Hand für gute Arbeit kämpfen; dies gerade mit Blick auf die vielen Betriebe, die durch die Corona-Krise in Notlage geraten sind.

Maurice Zach-Zach vom Gießener "Hawwerkasten" berichtet aus der Sicht des Gastronomen über seine Sorgen und Ängste bezüglich der Auswirkungen der Corona-Pandemie, aber auch über die besondere Beziehung der Gießener zu ihren Kneipen.

Marco Weber ist Krankenpfleger und Betriebsratsmitglied im Universitätsklinikum Gießen. Er wird die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung von Pflegekräften ins Gespräch einbringen - weil Klatschen nicht ausreicht.

Scholz und Döring werden mit den Gästen rund 70 Minuten sprechen. Interessierte können auf zweierlei Art teilnehmen - entweder über Webex oder über YouTube. Beide Links findet man im Internet unter www.felix-doering.de/zukunftsgespraech.

