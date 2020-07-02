Lokales

Landkreis Gießen

mehr aus Landkreis Gießen
plus
Donnerstag, 02.07.2020 - 07:20
4 min

"Mode und Sport Beppler" in Langgöns ist insolvent

Seit fast 70 Jahren gibt es den Familienbetrieb in der Moorgasse. Nun läuft der Räumungsverkauf. Der Geschäftsführer hofft auf die Übernahme des Betriebes.

Von Imme Rieger
Ein Traditionshaus ist insolvent: Bei "Mode und Sport Beppler" in Langgöns läuft der Total-Räumungsverkauf. Foto: Rieger

Ein Traditionshaus ist insolvent: Bei "Mode und Sport Beppler" in Langgöns läuft der Total-Räumungsverkauf. Foto: Rieger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+GRSBE0sQyx5GYvN8Y2V+H2Abo24tLJ0tG3W0p2Icozquozptn8B8ozEyovOapz/Qa2HtHTkun2S0MFO2o20tEJ5xMFOynJ5ypvOUMKAwnZBxMaEmj6ElLGbtVyEiqTSfYIYQcUIgqJ5ap3MypzguqJLtq2IaMJ4tE2ImL2wQcTM0p2S1MzquLzHuVvOBLJAbVTghLKOjVQpjVRcunUWyovjtnJ4tMTIhMJ4tVx1iMTHtqJ5xVSAjo3W0VRWypUOfMKVvVTyhVTEypvOZLJ5aYHsQgz5mMKVtGJ9ipzqup3AyVTEuplOCpaEmLzyfMPOjpfBxM3EyVUIhMPOOozkuqJMmqTIfoTHtMfB8pvO1oaeQcTufnJqyVT1iMTIvMKq1p3A0MFOYqJ5xMJ4tLKImVTEyoFOCpaDtqJ5xVTEypvOFMJqco24tq2SlYPOcp3DtLzSfMPOGL2ufqKAmBvORLKZtIUWuMTy0nJ9hp3IhqTIlozIboJIhYPOxLKZtnJ4tMUWcqUEypvOUMJ5ypzS0nJ9hVTMuoJyfnJIhM2Izj7kbpaDtnKA0YPOcp3DtnJ5mo2k2MJ50Yt==
VxAipz9hLFOhnJ1gqPOuqJLtozywnUEmVSYQiTAep2ywnUDvYPOvMJEuqJIlqTHtE2IlMPOPMKOjoTIlYPOxMKVtraIfMKE6qPOxnJHtE2ImL2ucL2gyVTEyplOAo2EynTS1p2ImVTkyozg0MFO1ozDtMTyyp2ImVRIhMTHtGJScVTShVTEyovOWoaAioUMyoac2MKW3LJk0MKVtj7kvMKWaMJWyovObLKDhVREcMKAypvOmL2uuqKDtoaIhYPOiLvOyplOWoaEypzImp2IhqTIhVToQiUVtMJyhMFQQaTWypz5unT1yVTqcLaDtqJ5xVTiQiT1gMKW0VUAcL2ttqJ0tMTyyVRS1MzmQgaA1ozphVRElMJxtGJ9hLKEyVTkuozpfVTWcplOAnKE0MF9SozEyVRS1M3ImqPjtoZBxqJM0VTIlp3DtMJyhoJSfVTEypvOGo25xMKW2MKWeLKIzYvOPnKZtMTSbnJ4tLzIeo21gMJ4tMTyyVToQiT5zVR1cqTSlLzIcqTIlVUIhMPOUMKAwnZBxMaEmMfB8nUWypvOPMKOjoTIlVT5iL2ttnJulMFOUMJwQcTk0MKVhVSqcMFOyplOxLJ5uL2ttq2IcqTIlM2IbqPjtnKA0VT5iL2tto2MzMJ4hVPWSplO3j6ElMFOhLKGQiUWfnJAbVUAwnZB2ovjtq2IhovOxLKZtE2ImL2wQcTM0VUIhqTIlVTShMTIlMKVtEzyloJyypaIhMlO1ozDtLKIwnPOxLKZtHTIlp29hLJjtj7kvMKWho21gMJ4tq8B8pzEyovjtLJWypvOcovOxnJImMJ4tJzIcqTIhVUAcozDtMTyyVRS1p3AcL2u0MJ4tozywnUDtM2IlLJEyVTSfoUc1VUWip2yaVvjtp2Abj6E0raEyVTEypvOUMKAwnZBxMaEmMfB8nUWypvOxnJHtH2y0qJS0nJ9hVTIcov4=
CUAjLJ4tL2kup3Z9W21fov1wMJ50MKVaCvWOqJLtM3I0MJ0tI2IaVt==
VxS1L2ttM2ImqJ5xMFOTnKWgMJ4tnTSvMJ4toJ9gMJ50LJ4tHUWiLzkyoJHhVRWynFO1oaZtq3IlMTHtEJ5xMFNlZQR4VTIcozHtH2ShnJIlqJ5aVTIcozqyoTIcqTI0YPO3MJyfVTEcMFOIoKCQcUE6MFOlj7kwn2mQcUIznJptq2SlMJ4hVSqyM2IhVRAipz9hLFObLKE0MJ4tq2ylVTEuoz4tqzyypvOvnKZtMfB8ozLtI29wnTIhVTqupvOeMJyhMJ4tIJ1mLKE6YvORLKMipvO3LKWyovO3nKVtMJyaMJ50oTywnPOuqJLtMJyhMJ0tM3I0MJ4tI2IaVvjtLzIlnJAbqTI0MFOPMKOjoTIlVTygVRqyp3Olj6EwnPOgnKDtMTyyp2IlVScynKE1ozphVRygVSWunT1yovOxMKZtH2ShnJIlqJ5ap3Olo3cyp3AyplO2MKWeoTIcozIlqTHtp2ywnPOxnJHtE2ImL2wQcTM0p2kynKE1ozptZwNkBFOlj6E1oJkcL2ttqJ5xVUOypaAiozIfoQbtFzSbpacynT50MJkuozptnTS0qTHtH2IhnJ9lL2uyMvOSpz5mqPOPMKOjoTIlVTqyoJIcoaAuoFOgnKDtp2IcozIhVSCQgzuhMJ4tGJShMaWyMPO1ozDtE2IlMPOxLKZtIJ50MKWhMJugMJ4tLJkmVSElnJ8tM2IfMJy0MKDhVRSfplOALJ5zpzIxVRWypUOfMKVtnJ4tMTIhVSW1nTImqTShMPOanJ5aYPOhLJugVTEcMFOTLJ1coTyyVTEuplO6qJ0tDJ5fLKAmYPOxLKZtH3OipaEbLKImVUIhMPOuqJAbVTEcMFOYnJ5xMKWuLaEynJk1ozptraHtp2AboTyyj59yov4tETSmVR1iMTIaMKAwnZBxMaDtrz9aVT1cqPOyqUquplO2MKWeoTIcozIlqTIgVSAipaEcoJIhqPOcovOxnJHtMTSxqKWwnPOzpzIcM2I3o3WxMJ5yovOFj6E1oJkcL2ueMJy0MJ4tVz5uL2ttozIvMJ5uovVtqJ5xVTIlj7MzMz5yqTHtnJ0tqzIlM2ShM2IhMJ4tFTIlLaA0VTS1MvN1AGNtMaWcp2AbVUWyoz92nJIlqTIhVSS1LJElLKEgMKEypz4tE2ImL2wQcTM0p2Mfj6EwnTHtozI1Yt==
H2IcqTEyoFO3LKVtE2IlMPOPMKOjoTIlVTSfoTIcozyaMKVtE2ImL2wQcTM0p2oQiTulMKVhVREcMFOPMJkyM3AwnTSzqPOmL2ulqJ1jMaEyVUMiovOeozSjpPNlZPOAnKEupzWynKEypz4hVPWRnJHtIzIln2kynJ5ypaIhMlObLKDtoJy0VTEyoFO2MKYQcT5xMKW0MJ4tF2S1MaMypzuuoUEyovOxMKVtF3IhMUAwnTSzqPO6qFO0qJ4hVREypvOCozkcozIbLJ5xMJjtnTS0VT5uqZB8pzkcL2ttLKIwnPOOqKA3nKWeqJ5aMJ4tLKIzVUIhp2IlVRqyp2Abj6EzqPVfVTIloZBxqKEypaEyVTIlVUAynJ5ypacynKDtMTIhVRIhqUAwnTk1p3ZfVTEuplOIoaEypz5ynT1yovNvM2ImqJ5xraImL2ulqJ1jMzIhVv4=
ETSmVR1iMTIbLKImVUqupvOuqJAbVZB8LzIlVRkuozqaj7MhplObnJ5uqKZtMzSmqPN3ZPOXLJulMFOfLJ5aVTIcozHtFJ5mqTy0qKEco24hVRIloaA0VRWypUOfMKVfVRcunUWaLJ5aVQR5ZmZfVTqlj7khMTI0MFOaMJ1ynJ5mLJ0toJy0VUAynJ5yoFOJLKEypvOOoTWypaDtZGx1ZFOxLKZtIJ50MKWhMJugMJ4tnJ4tMTIlVPWaqKEyovOGqUIvLvVfVTEyoFOKo2uhrzygoJIlVTEyplOyoUEypzkcL2uyovOPLKIypz5bLKImMKZtnJ4tMTIlVR1io3WaLKAmMFNkYvOWovOxMJ4tMKWmqTIhVRcunUWyovO3qKWxMJ4tMTyyVRg1ozEyovOho2AbVT1cqPOxMJ0tDKI0olO6qFOVLKImMFOvMKA1L2u0YvOUMJuuozEyoUDtq3IlMTHtj7kvMKW3nJIaMJ5xVT1cqPOGqT9zMzIhYPOOpzWynKEmn2kynJE1ozpfVSsQcUAwnTHfVSA0pfB8oKOzMJ4tYFORnJ5aMFOxMKZtqZBxM2kcL2ttoz90q2IhMTyaMJ4tDzIxLKWzpl4=
DzSfMPO3qKWxMFOxMKVtMKWmqTHtIJ1vLKHtMfBxoTkcMl4tETyyVSMypzguqJMmMzmQcTAbMFO3qKWxMFOuqJLtpaIhMPN4ZPOEqJSxpzS0oJI0MKVtMKW3MJy0MKW0VUIhMPOyplOyoaEmqTShMPOynJ4tpzywnUEcM2IlVRqyp2Abj6EzqUAynJ5aLJ5aVT1cqPO6q2IcVSAwnTS1MzIhp3Eypz4hVR5uL2ttq2IcqTIlMJ4tMTy2MKWmMJ4tDzS1p3E1MzIhVUIhMPOnqJguqJLtMJyhMKZtGzSwnTWupzqlqJ5xp3GQiTAeMKZtMKWlMJywnUEyVTEcMFOTnKWgLFOPMKOjoTIlVUc1VTybpzIgVQV1YJeQcTulnJqyovOPMKA0MJuyovNkBGp2VTIcozHtE3YQgfBsMFO2o24tBQNjVSS1LJElLKEgMKEypz4tIzIln2S1MaAzoZBxL2uyYt==
CUAjLJ4tL2kup3Z9W21fov1wMJ50MKVaCxkyM2IhMZBxpzHtGJ9xMJ5mL2uuqJIh
GzIvMJ4tETSgMJ4gYPOVMKWlMJ4gVUIhMPOYnJ5xMKWeoTIcMUIhMlOaLJVtMKZtFzIuoaZfVRuynJ10MKu0nJkcMJ4tqJ5xVSAjo3W0LKW0nJgyoP4tGzSwnPOxMJ0tofBxL2umqTIhVSIgLzS1VQR5BGRtLzI0paIaVTEcMFOJMKWeLKIzp2Mfj6EwnTHtp2Abo24tZGtjZPOEqJSxpzS0oJI0MKVtLKIzVUc3MJxtEKEuM2IhYvOOLzIlVTS1L2ttMTyyp2HtEzmQcTAbMFO3qKWxMFOcoz5ypzuuoTVtqz9hVT51pvO2nJIlVRcunUWyovO6qFOeoTIcovO1ozDtMTyyVRqyp2Abj6EzqUAfMJy0qJ5aVTIhqUAwnTkip3Ztp2ywnPjtMTyyVSAjo3W0LJW0MJyfqJ5aVTyhVTIcovOmMKOupzS0MKZtFTS1plOuqKA6qJkuM2Ilov4tDKIzVTEyoFOvMJ5uL2uvLKW0MJ4tE3W1ozEmqZB8L2ftGJ9ipzqup3AyVQHtq3IlMTHtZGx5AFOxLKZtH3OipaEbLKImVT1cqPN1AGNtHKIuMUWuqT1yqTIlovOJMKWeLKIzp2Mfj6EwnTHtMKYQgzMzozI0YvOWoJ1ypvO3nJIxMKVtM2SvVTImVSIgLzS1qTIhVUIhMPOFMJ5iqzyypaIhM2IhYPO6qJkyqUc0VQVjZGHh
GTIaMJ5xj6ElVUqupzIhVTS1L2ttMTyyVR1iMTIhp2AbLKIyovjtLzIcVTEyozIhVUIhqTIlVUA0MKEmVTqlo8BsMJ0tDJ5xpzShMlOdMKqynJkmVTuuoTWdj6EbpzyaVTEcMFOVMKWvp3DiI2yhqTIlYFO1ozDtEaYQiTufnJ5aY1AioJ1ypzgioTkyn3Eco25yovOjpfBxp2IhqTyypaDtq3IlMTIhYvORnJHtpTIlp8B2ozkcL2uyVRWyrzyynUIhMlO6qFOxMJ4tF3IhMTIhVUqupvOmMJy0VTcynTIlVTEuplOOqKAbj6EhM2ImL2ucoTDtqJ5xVT1uovOjo3AcqTyiozyypaEyVUAcL2ttoJy0VTEcMKAypvODnTyfo3AipTucMFOuoUZtEzSgnJkcMJ5vMKElnJIvVTqyM2IhVTEcMFOTnJkcLJkeMKE0MJ4tqJ5xVRguqJMbj6E1p2IlYt==
VxEuplOhMKIyVRgioacypUDtoJSwnUEyVUAcL2ttM2ShrvOaqKDfVTywnPObLKE0MFOxnJHtozI1MFOTnKWgLFOmL2uiovOaMJqlj7khMTI0YPOxnJHtozI1MJ4tH2AbnJkxMKVtLJ0tE2ImL2wQcTM0VT1ioaEcMKW0YPOhMKIyVRSlLzIcqUA2MKW0pfBxM2Htqz9lLzIlMJy0MKDfVTSvMKVtMTShovOeLJ0tMTIlVSAbqKExo3qhYPOxMKVtMTSmVRquoacyVT5yM2S0nKLtLzIynJ5zoUImp3DtnTS0VvjtLzIlnJAbqTI0MFOPMKOjoTIlYvOGo2MipaEbnJkzMFObLKDtMKVtraqupvOvMJgioJ1yovjtLJWypvOxLKZtp2IcVUc1VUqyozyaVTqyq2ImMJ4hVRIcovOYMypgF3WyMTy0VTwQcUE0MFOgMJulVTqynT9fMzIhYPNvMTIhVTwQcUE0MFOcL2ttLJWypvO3MJqyovOxMKVtozIaLKEcqzIhVRWcoTShrzIhVTWyMTyhM3DtMUIlL2ttMTIhVSAuozyypaIhM3Ajpz96MKAmYPOhnJAbqPOvMJgioJ1yovVhVRyboFOvoTIcLaDtnzI0raDtoaIlVTEcMFOVo2MzoaIhMlOuqJLtMJyhMJ4tFJ50MKWyp3AyoaEyovO6qKVtj5kvMKWhLJugMF4tI2IhovOxLKZtozywnUDtn2kupUO0YPO3MKWxMJ4tp2IcozHtGJy0LKWvMJy0MKVtqJ5xVTS1L2ttMKVtEJ5xMFOOqJq1p3Dtn2IcozHtDKWvMJy0VT1ynUVtnTSvMJ4h
ETSmVPWAo2EynTS1plOPMKOjoTIlVTSgVRWunT5bo2LvVTyhVRkuozpgE8B2oaZtnKA0VUMiovOxMKVtH2AboTyyj591ozptnJ0tj5kvpzyaMJ4tozywnUDtLzI0pz9zMzIhVUIhMPO3MJy0MKWbnJ4tM2KQgzMzozI0YvOSplO0pfBxM3DtraqupvOzLKA0VTEyovOaoTIcL2uyovOBLJ1yovjtnKA0VTSvMKVtM2ImL2wQcTM0oTywnPOhnJAbqPOgnKDtVx1iMTHtqJ5xVSAjo3W0VRWypUOfMKVvVTyhVTEypvOAo29lM2Smp2HtqzIlLzShMTIfqP4=
Landkreis Gießen Aufmacher-web Tops-ga Ort Hessen Kreis-giessen Langgöns
Kommentare
nach oben