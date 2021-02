Morgendliches Glatteis sorgt für Unfälle

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Autofahrer in Gießen und im Gießener Umland waren am Freitagmorgen offenbar vom plötzlich eintretenden Glatteis überrascht. Innerhalb von etwa zwei Stunden kam es nach Mitteilung der Polizei zu mindestens zehn solcher Unfälle, teilweise mit geringem Blechschaden, aber auch mit größeren Folgen.

*

Eine 22-jährige Frau aus Pohlheim befuhr gegen 6.10 Uhr in einem Seat die Landstraße 3133 von Holzheim nach Langgöns. Aufgrund von Glatteis verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Straße ab, geriet ins Schleudern und kam im Graben zum Stehen. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 3000 Euro.

Gegen 6.45 Uhr war eine 26-jährige Frau aus Lollar auf der Landstraße 3093 von Launsbach nach Wißmar. Auf glatter Fahrbahn geriet die Lollarerin auf die Gegenfahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß mit einem 57-jährigen Mann aus Wettenberg, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Das Fahrzeug des Wettenbergers landete seitlich liegend im Straßengraben und war nicht mehr fahrbereit. An der Unfallstelle lief Öl aus. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

In Steinbach befuhr eine 24-jährige Frau gegen 7 Uhr in einem Suzuki die Hauptstraße in Richtung Kreisstraße 156. Aufgrund der vereisten Fahrbahn verlor sie die Kontrolle über ihr Auto, kam von der Fahrbahn ab und fuhr durch den Straßengraben. Dort prallte sie gegen den Holzstamm eines Zauns. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

*

Ins Schlittern geriet eine 19-jährige Frau aus Langgöns in einem Ford auf der Landstraße 3133. Gegen 7.40 Uhr fuhr die Ford-Fahrerin von Niederkleen nach Langgöns, als sie aufgrund der vereisten Fahrbahn von der Straße abkam und das Fahrzeug sich drehte. Eine 63-jährige Frau aus Langgöns, die hinter dem Ford fuhr, konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Auto der 19-Jährigen. Beide Unfallbeteiligte zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 6500 Euro.

*

15 000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Unfalls gegen 7.40 Uhr in der Wetzlarer Straße in Klein-Linden. Ein 28-jähriger Gießener verlor offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen BMW. Der Gießener kam von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Mauer mit Zaun und kam in einem Vorgarten zum Stehen. Es wurde niemand verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

*

Gegen 8 Uhr befuhren eine 53-jährige Frau aus Gießen in einem VW und ein 33-jähriger Mann aus Gießen in einem Ford hintereinander die Alten-Busecker-Straße in Gießen stadtauswärts. Die VW-Fahrerin bremste kurz vor der Einmündung zur Greizer Straße. Offenbar aufgrund von winterglatter Fahrbahn kam der 33-Jährige nicht zum Stehen und fuhr auf den VW auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

*

Auf der Kreisstraße 163 zwischen Grüningen und Dorf-Güll kam eine 53-jährige Frau vermutlich aufgrund von Straßenglätte von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Dabei verletzte sich die 53-Jährige schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.