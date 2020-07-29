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Mittwoch, 29.07.2020 - 07:00
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Motorrad-Fahrverbot: Anwohner fordern hartes Durchgreifen

Kai Uwe Stein, Polizist und Chapter-Präsident des Motorradclubs "Blue Knights" Mittelhessen, erklärt im Interview, wie er die geplanten Fahrverbote sieht und welche Maßnahmen effektiver wären.

Von Ines Jachmann und Stefan Weil
Die "Blue Knights" (Blaue Ritter) sind eine internationale Vereinigung von motorradfahrenden Polizeibeamten, gegründet 1974 in den USA. Der Name leitet sich von der blauen Uniform der amerikanischen Polizei ab. Weltweit ist es der größte Motorradclub. Foto: Zielinski

Die "Blue Knights" (Blaue Ritter) sind eine internationale Vereinigung von motorradfahrenden Polizeibeamten, gegründet 1974 in den USA. Der Name leitet sich von der blauen Uniform der amerikanischen Polizei ab. Weltweit ist es der größte Motorradclub. Foto: Zielinski

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