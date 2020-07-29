Mittwoch,
29.07.2020 - 07:00
1 min
Motorrad-Fahrverbot: Anwohner fordern hartes Durchgreifen
Kai Uwe Stein, Polizist und Chapter-Präsident des Motorradclubs "Blue Knights" Mittelhessen, erklärt im Interview, wie er die geplanten Fahrverbote sieht und welche Maßnahmen effektiver wären.
Von Ines Jachmann und Stefan Weil
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