MSC Beuern: Kein Pfingstrennen, aber trotzdem viel zu tun

2018 blieb von der Stirnberghalle nur Schutt und Asche übrig. Mittlerweile steht der Neubau. Foto: Wagner

BEUERN - Pfingsten steht vor der Tür. Für den Motor-Sportclub (MSC) Beuern bedeutete dies all die Jahre sehr viel Arbeit, denn traditionell fand an diesem Wochenende auf dem berühmten Stirnbergkurs das "Pfingstcross" statt. 300 bis 350 Fahrer nahmen zuletzt daran teil. Mit Begleitern und Gästen kam der MSC auf weit über 1000 Besucher, die es zu bewirten und verköstigen galt. Im Juni 2019 gastierte erstmals seit der Gründung des MSC in 1953 der "Motor-Sport-Ring" in Beuern.

Nachdem bereits 2020 die Rennen ausfielen, wurden inzwischen die ersten drei Veranstaltungen der MSR-Serie 2021 in Bad Salzungen, Geisleden und Meckbach abgesagt. Nun trifft der Ausfall auch den MSC Beuern. Die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Gernot Nasswetter hoffen, dass es in 2022 wieder ein normales Rennen auf dem ehemaligen WM-Kurs geben kann.

Viel Arbeit gibt es für die Aktiven im Verein dennoch zu tun, wenn auch nicht an den Pfingstfeiertagen. Nachdem im September 2018 die MSC-Stirnberghalle in Flammen stand, und trotz des schnellen Eingreifens der Freiwilligen Feuerwehr nicht mehr zu retten war, musste ein Neubau her. "Der ist jetzt unter Dach und Fach. Das war uns wichtig, damit wir im Trockenen weiterarbeiten können", sagt Nasswetter. Wände müssen noch eingezogen, Strom und Wasser verlegt, Verputz- und Fliesenarbeiten erledigt und eine Küche eingebaut werden. Auch drumherum soll alles schön angelegt werden, "damit man auch draußen gemütlich zusammensitzen kann", so Nasswetter. Gut Ding braucht Weile. Ein Sprichwort, das besonders dann zutrifft, wenn vieles in Eigenleistung laufen soll. Und das soll es und tut es bereits. Übrigens hat sich der Verdacht der vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Brandstiftung nicht bestätigt. Die Akte ist längst geschlossen.

Ein Großteil der Investitionen wird durch die Gebäudeversicherung abgedeckt. Der Verein kann sich über zahlreiche Spenden freuen von Mitgliedern und Privatleuten sowie von ortsansässigen und überregionalen Firmen und Vereinen, die sich dem Motorsport verbunden fühlen. Zudem hat das Land Hessen die Baumaßnahme bezuschusst. Nasswetter lobt ausdrücklich die Gemeinde Buseck und den Landkreis für "den guten Rückhalt und die wiederkehrende Unterstützung".

"Unser Ziel ist es, an Pfingsten 2022 den Fahrern und Besuchern ein ordentliches MSC-Gebäude präsentieren zu können", sagt Nasswetter. Zeitnah soll es dann auch eine offizielle Einweihung des Neubaus geben.