Musikalischer "Flashmob" an Ostersonntag

HÜTTENBERG (jowe). Normalerweise tönt die Osterbotschaft mit Blechbläserklängen des Posaunenchores am Ostersonntag durch Rechtenbach. Weil der Auftritt mit dem gesamten Chor in diesem Jahr nicht möglich ist, nimmt das Ensemble an einer bundesweiten Aktion "#Osternvombalkon" teil. Diese hat das Posaunenwerk Hannover initiiert und wird vom CVJM-Westbund unterstützt. Sänger, Bläser und Organisten sollen sich nach dem Glockenläuten zu einem "Flashmob auf Sicherheitsabstand" vereinen: egal, ob zuhause am Fenster, auf dem Balkon, im Garten, im Wald oder auf der Straße. Gemeinsam soll dann - unter Berücksichtigung der Verhaltensempfehlungen - der Choral "Christ ist erstanden" erklingen. Auf diese Weise soll die Osterbotschaft möglichst viele Menschen erreichen.

Wer möchte, kann hinterher noch ein paar Lieder oder Musikstücke spielen. Deswegen bildet der Chor jeweils 2er-Teams, um am Ostersonntag um 10.15 Uhr an verschiedenen Stellen im Dorf weitere Lieder zu spielen.