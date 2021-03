„Musiktreibende werden entwürdigt“

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Der SPD-Unterbezirk Gießen zeigt sich in einer Pressemitteilung „entsetzt“ über die Formulierungen in den neuesten Regelungen, die das Sozialministerium im Hinblick auf Freizeitaktivitäten und Veranstaltungen im privaten und öffentlichen Raum erlassen hat. In diesen würden Chor- und Orchesterproben mit Junggesellenabschieden gleichgestellt.

Die SPD zitiert folgende Abschnitte: „Es wird davon ausgegangen, dass ein besonderes öffentliches Interesse für Chorproben nicht besteht; Chor- und Orchesterproben, die nicht beruflich bedingt sind und für die deshalb kein öffentliches Interesse besteht, dürfen daher aktuell nicht stattfinden.“ Und weiter: „Zusammenkünfte und Veranstaltungen mit geselligem Charakter (z.B. Chorproben, Junggesellinnen- und Junggesellenabschiede) können aufgrund der aktuellen pandemischen Lage nicht im besonderen öffentlichen Interesse stehen.“

SPD-Unterbezirksvorsitzender Frank-Tilo Becher und sein Stellvertreter Gerald R. Dörr zeigen sich in der Pressemitteilung „extrem verärgert“ über diese Ausführungen. „Die schwarz-grüne Landesregierung lässt freiberuflich Musikschaffende, die Musikschulen und die musiktreibenden Vereine ohnehin schon seit längerem im Stich“, erklärt Becher. „Deswegen fordern wir schon seit Monaten unter anderem eine Änderung des hessischen Musikschulgesetzes.“

„Nun aber ist der Höhepunkt erreicht“, beklagt sich Dörr, der selber als Hobbyposaunist in mehreren Formationen aktiv ist. „Hier werden Chöre, Orchester, Kapellen, Musikzüge mit Junggesellenabschieden auf eine Stufe gestellt und die Musiktreibenden in ganz Hessen in höchstem Maße entwürdigt.“

„Selbstverständlich muss bei den Öffnungen der Gesundheitsschutz im Vordergrund stehen. Aber diese Einordnung der Musikkultur von Chorgesang bis Orchestermusik trägt nicht zur Akzeptanz von Maßnahmen bei. Wer hier kein öffentliches Interesse sieht und das Musizieren auf Geselligkeit reduziert, hat nichts verstanden. Das Sozialministerium entzieht hier denen, die ein Kulturgut pflegen und erhalten, jede Wertschätzung“, macht Becher deutlich.

„Gerade weil wir uns auf der kommunalen Ebene intensiv für die Unterstützung des Chorgesangs, der Blasmusik, der Musikzüge und Orchestervereine einsetzen und aktuell Proben- und Auftrittsmöglichkeiten nach entsprechenden Lockerungen im Freien vorschlagen, stößt uns der Umgang der schwarz-grünen Landesregierung mit diesem Thema besonders auf“, betont Dörr abschließend. „Denn ohne Musik ist alles still.“