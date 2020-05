Mysteriöses Erdloch bei Niederkleen

Das Erdloch ist rund 20 Meter vom Kleebach entfernt. Foto: Rieger

NIEDERKLEENIm Wiesengrund zwischen der Landstraße von Niederkleen nach Dornholzhausen (L3129) und dem Kalksteinbruchgelände am Ortsrand befindet sich seit einiger Zeit auf einer gemeindlichen Fläche ein Erdloch. Es ist etwa drei mal vier Meter groß und in der Mitte bis zu anderthalb Meter tief. Der Kleebach ist rund 20 Meter entfernt, das Steinbruchgelände rund 100 Meter in die andere Richtung. Der Erdfall ist mit einem Band abgesichert. Das Loch scheint nicht menschengemacht zu sein. Wie ist es dorthin gekommen? Diese Frage stellt der Niederkleener Klaus Textor, der sich seit langem kritisch mit den Sachverhalten rund um das Thema Steinbruch beschäftigt. Er vermutet als Ursache für den Erdfall einen Hohlraum im Untergrund. Diese Hohlräume im Untergrund sind im Bereich des Kalksteinbruchs durch ein Fachgutachten aus dem Oktober 2003 nachgewiesen. Sie sind für Kalkgestein durchaus typisch und fallen unter den Fachbegriff "Verkarstung".

An der Stelle des heutigen Steinbruchs war vor 360 Millionen Jahren ein subtropisches Korallenriff. Daraus hat sich der Kalkstein entwickelt. Dieser ist grundsätzlich sehr anfällig für "Lösungsverwitterung".

Das ist ein Prozess, bei dem manche Gesteine aufgelöst werden. Kalkstein ist davon besonders betroffen. So können die typischen Hohlräume und Höhlen entstehen. Sackt dadurch Erdreich in den Untergrund, spricht man bei derart entstandenen Löchern von "Dolinen". Das Gutachten bestätigt Hohlräume für den Steinbruchbereich: "Charakteristisch sind jedoch mehrere angetroffene Hohlräume in 20 bis 26 sowie bei 62,5 Meter Tiefe, die die Verkarstung des Kalks belegen."

Klaus Textor vergleicht die geologische Situation bildhaft mit vielen Dachgiebeln, deren Zwischenräume mit Lehmschichten ausgefüllt sind. Diese (Auen-) Lehmschichten dichten das Gestein in die Tiefe ab - wo sich nachgewiesen die Karsthohlräume im Kalk befinden. Im Gutachten heißt es dazu: "Demnach liegt die Basis des Kalkstein-Verwitterungslehms im Bereich der Kleebachtalaue in einer Tiefe zwischen acht und zwölf Meter....und kann beim Antreffen von Schlottenfüllungen auf mehr als 20 Meter ansteigen." Textor befürchtet, dass es durch Sprengungen im Steinbruch im Untergrund der Kleebachtalaue zu Abspülungen des Lehms kommen kann und damit die natürliche "Verplombung" im Gestein weggespült werden könnte. Der Weg zu den Hohlräumen im Untergrund wäre dann - wenn vielleicht auch nur stellenweise - nicht mehr durch den wasserdichten Lehm versiegelt.

"Wenn der Lehm nach unten abgespült wird, könnte es zu einem ,hydraulischen Kurzschluss' kommen: Der Kleebach könnte bei hohem Wasserstand sein Bett verlassen, Kontakt zu den freigespülten Bereichen finden und in der Folge im Karstuntergrund verschwinden.Der Kleebach hätte dann bis zu seiner Mündung bei Dutenhofen in die Lahn kein Wasser mehr. Das darf nicht passieren!", mahnt der Niederkleener eindringlich.

Von dem Erdfall habe die Gemeindeverwaltung bereits im November 2019 durch einen Hinweis Kenntnis erhalten, informiert Bürgermeister Marius Reusch auf Anfrage. Das Loch sei daraufhin unverzüglich besichtigt und gesichert worden. "Im Anschluss haben wir die Bergaufsicht verständigt und auch selbst eine Prüfung veranlasst", erklärt der Rathauschef. "Zunächst ist festzustellen, dass auf dem besagten Flurstück selbst niemals bergbauliche Aktivitäten stattgefunden haben", betont er. "Da die Sprengungen im Steinbruch Niederkleen erst wieder seit diesem Jahr stattfinden und der Erdfall offensichtlich schon länger bestand - der Eingang war Ende 2019 bereits vermoost gewesen - ist ein direkter ursächlicher Zusammenhang, wie befürchtet, auszuschließen", sagt Reusch.

Als Ergebnis der Besichtigung und Prüfung gebe es zwei mögliche Szenarien zur Entstehung des Erdlochs. Zum einen sei dies die Möglichkeit eines Erdfalls durch Verkarstung wie von Klaus Textor beschrieben. "Als sehr viel wahrscheinlicher wurde aber ermittelt, dass es sich um eine Unterspülung des Kleebachs selbst handelt", erläutert der Bürgermeister. Dieser fließe in unmittelbarer Nähe vorbei und beschreibe dort eine Art S-Kurve. Das Erdloch liege in der geraden Verbindung der beiden Kurvenradien. "Daher ist anzunehmen, dass das Gewässer sich durch eine unterirdische Wasserader ein neues Bachbett sucht und es dadurch zur Unterspülung und dem Einbruch gekommen ist. Hierfür spricht auch, dass die einsehbare Tiefe des Loches bei der Besichtigung in etwa dem Höhenniveau des Bachlaufes entsprach", so Reusch.

Der zuständige Sachbearbeiter bei der Bergaufsicht des RP sei daher zu dem Schluss gekommen: "Es ist folglich sehr unwahrscheinlich, dass es sich um einen Bergschaden handelt." Des Weiteren erfolgte die Beurteilung, dass bei keinem der beiden Szenarien die von Textor vorgebrachte Gefahr eines "Kurzschlusses" des Gewässers mit dem Erdloch oder gar mit dem Steinbruch inklusive "Abtauchen" des Kleebachs in tieferliegende Karsträume bestehe. Letztlich lasse sich die genaue Ursache aber nicht mehr ohne erheblichen Aufwand nachvollziehen. "Die Gemeinde nimmt aber einen solchen Vorfall sehr ernst und wird die weitere Entwicklung vor Ort genau beobachten und gegebenenfalls erneut fachlich beurteilen lassen", unterstreicht Marius Reusch abschließend.