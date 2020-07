Nabu kritisiert Futtereimer für Rebhühner

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Die Aktion „Futtereimer für Rebhühner“ stößt beim Nabu-Kreisverband auf Unverständnis. In einer Pressemitteilung kritisiert der Verband vor allem die Finanzierung durch die Ausgleichsabgabe.

Das Rebhuhn kommt in Mitteleuropa überwiegend in der Feldflur vor. Brachen, artenreiche Säume und ähnliche Strukturen, die Deckung und Nahrung bieten, sind sein Lebensraum. Bejagung, Verlust von Kleinstrukturen und Brachen, aber auch der Rückgang der Nahrungsgrundlage infolge von Pestizideinsatz ließen den Bestand des Rebhuhns europaweit seit 1980 um 94 Prozent sinken. Neben einer Vielfalt an Wildkräutern und deren Sämereien sind Rebhühner für die Jungenaufzucht auf Insekten angewiesen. Ab 1988 profitierten die Rebhühner von der verpflichtenden Stilllegung landwirtschaftlicher Nutzflächen, die gut 20 Jahre später wieder aufgehoben wurde.

„Kein Ersatz“

Von der Unteren Naturschutzbehörde wurden unlängst aus Naturschutzgeldern Futtereimer und Futter für Rebhühner beschafft, die dem neu gegründeten Rebhuhn-Hegering zur Verfügung gestellt wurden. „Eimer mit speziell angemachtem Rebhuhnfutter sind auf keinen Fall ein Ersatz für die benötigten Flächen“, so die Meinung des Nabu-Kreisverbands. Die Fütterung würde nicht dazu beitragen, den Nahrungsbedarf des Nachwuchses zu decken. In der intensiv gespritzten Ackerlandschaft fehle es an den so dringend benötigten Insekten. Hinzu komme, dass Futtereimer unter anderem Ratten und Mäuse sowie Fressfeinde der Rebhühner wie Füchse anlockten.

Nicht nur fachlich wird die Maßnahme kritisiert, sondern insbesondere die Finanzierung: „Aus Naturschutzmitteln wurden Plastikeimer bezahlt, die in die Territorien der Rebhühner gebracht werden. Hierfür hätte man stattdessen auch Gelder aus der Jagdabgabe heranziehen können.“

Positiv äußerte sich der Nabu zum Feldflurprojekt Gießen-Süd: Beispielsweise bei Lützellinden habe die Anlage von etwa zehn Hektar Brachflächen ausgesprochen positive Wirkung. „Dort haben sich die Rebhuhnbestände innerhalb von zwei Jahren fast verdoppelt.“ Forschungsergebnisse der Uni Göttingen gehen davon aus, dass in der Agrarlandschaft ein Anteil von fünf bis zehn Prozent Brachflächen benötigt werde, um bedrohte Arten nachhaltig zu fördern. Das Feldflurprojekt sieht der Nabu als sinnvollen Einsatz von Ausgleichsgeldern, da hier die Lebensraumbedingungen für Rebhühner und andere Tiere der Feldflur verbessert würden, heißt es zum Schluss der Pressemitteilung.