Nach Attacke auf Messegelände Gießen: Neues Hinweisportal

GIESSEN - Nach den gewaltsamen Attacken und Angriffen auf das nicht unumstrittene eritreische Kulturfestival an den Hessenhallen in Gießen am vergangenen Wochenende , hat die Polizei inzwischen ein Portal für Hinweise, Videos und Bilder eingerichtet. Zudem suchen die Ermittler in diesem Zusammenhang auch Taxifahrer, dereren Fahrzeuge in der Nacht zum Sonntag beschädigt wurden.