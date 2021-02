Nach Corona: Der mühsame Weg zurück

Dr. Hendrik Halfar ist Arzt am Universitätsklinikum Gießen-Marburg am Standort Gießen. Seit einem Jahr behandeln er und seine Kollegen und Kolleginnen an Covid-19 erkrankte Patienten. Im Gespräch blickt er auf die Anfänge und die seitherige Entwicklung zurück. Man habe anfangs, sagt Halfar, zunächst den Isolationsbereich der pneumologischen Intensivstation - bis zuletzt auf 22 Betten - auf- und später weiter ausgebaut, um die Patienten leitliniengerecht behandeln zu können. Weitere Isolationsbereiche auf anderen Intensiv- und Normalstationen kamen hinzu. Bei schwer an Covid-19 erkrankten Patienten versuche man zunächst eine Behandlung ohne invasive Beatmung, also eine Versorgung mit Sauerstoff über eine Atemmaske. Gelinge das nicht, würden die Patienten ins künstliche Koma versetzt und invasiv über einen Beatmungsschlauch beatmet. Als hilfreich habe sich auch die regelmäßige Umlagerung der Patienten in die Bauchlage erwiesen. So versuche man, das entzündete Lungengewebe respektive die verschlossenen Atemwege wieder zu eröffnen. Damit habe man sehr gute Erfahrungen gemacht. Die dritte Stufe - in ganz schweren Fällen - sei das sogenannte Lungenersatzverfahren (ECMO), im Volksmund gern "künstliche Lunge" genannt. Dabei wird der Gasaustausch im Blut außerhalb des Körpers durch die künstliche Lunge übernommen. "Als klar wurde, was da auf uns zukommt, haben wir unsere Strategie so verfolgt, dass wir die Intensivkapazitäten jederzeit flexibel erweitern konnten. Wir gingen von Anfang an davon aus, dass wir für weiter steigende Patientenzahlen vorbereitet sein müssen", berichtet Halfar. In der Spitze der zweiten Welle im Dezember hat das Gießener Uniklinikum 120 Covid-19-Patienten behandelt. Was die intensivmedizinische Behandlung betrifft, hat sich im Lauf des Jahres einiges geändert. Zeitweilig habe man das Mittel Remdesivir eingesetzt, was jetzt aber nicht mehr empfohlen werde. "Das setzen wir nicht mehr ein. Darin sehen wir keinen Benefit." Heute sei das Medikament Dexamethason Standard bei einem schwer an Covid-19 erkrankten Patienten. Das Mittel sei entzündungshemmend und wirke auch dämpfend auf das Immunsystem, das oft überschießend reagiere und so zu weiteren Entzündungen führen könne. "Dazu gab es eine britische Studie, die zu einer Empfehlung führte. An diese Leitlinien halten wir uns." Im Grunde behandele man Corona-Patienten so, wie man das bei einer schweren Lungenentzündung mache, nach dem schon beschriebenen dreistufigen Verfahren. Je nachdem, welche der Maßnahmen bei der Schwere der Erkrankung für die optimale Behandlung nötig ist: nichtinvasiv, invasiv oder mit dem Lungenersatzverfahren. Jeder Patient, der einen schweren Verlauf hatte, komme zur regelmäßigen Nachuntersuchung in die Post-Covid-Ambulanz des UKGM. (dge)