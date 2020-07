Nach Corona-Pause: Flohmarkt in Reiskirchen lockt Besucher an

Flohmarktfamilie, trotz Corona: Dieser Camper und Standbetreiber rief seine Standnachbarin zu einem gemeinsamen Schnappschuss rüber. Foto: Zylla

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Reiskirchen. Wegen der Corona-Pandemie hatten auch viele Trödelfans eine monatelange Durststrecke. Die ist zwar dank der Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen vorbei und viele Veranstaltungen können wieder stattfinden, allerdings nur unter strengen Auflagen. Wir haben uns in Reiskirchen umgehört, wie das Corona-Jahr 2020 das Leben von Veranstaltern, Standbetreibern und Gästen der Trödelmärkte beeinflusst.

Bei der Ankunft wurde schnell klar: Dieser Flohmarkt ist anders. Es ging schon damit los, dass diesmal nur das Enders-Firmengelände genutzt wurde. Der Gewerbeparkplatz auf der anderen Seite der Freiherr-vom-Stein-Straße blieb gähnend leer und vor allem trödelfrei. Die Betreiber - Andrea und Alexander Haas aus Albach - hatten beschlossen, dass sich die Besucherströme so besser kontrollieren lassen und die Abstandsregeln besser umsetzbar sind. Auf dem Enders-Gelände waren an diesem Sonntag nur 250 Gäste auf einmal zugelassen. So kam es, dass am Einlass - von Security-Mitarbeitern kontrolliert - vor allem in den ersten Stunden nach der Eröffnung eine bis zu 20 Meter lange Schlange entstand. Viele nutzten hier die Zeit, das verpflichtende Kontaktformular auszufüllen. Das dient als Vorsichtsmaßnahme, damit Behörden im Falle eines Ausbruchs Infektionsketten zurückverfolgen können.

Doch scheinbar nahmen es die Besucher bei dem schönen Wetter gelassen. Es wurde hinter den Alltagsmasken hier und da sogar gelacht, obwohl man in Kauf nehmen musste, bis zu 15 Minuten anzustehen. "Das passt schon, es ist ja Sonntag und dazu noch strahlender Sonnenschein. Gibt Schlimmeres", erzählte eine Dame gelassen, die über einem der Stehtische lehnte und die bürokratischen Hürden in Form des Kontaktformulares ausfüllte.

Fotos Flohmarktfamilie, trotz Corona: Dieser Camper und Standbetreiber rief seine Standnachbarin zu einem gemeinsamen Schnappschuss rüber. Foto: Zylla Am Stand von "Barbie"-Fan Uljana Bottke gab es die verschiedensten Ausführungen der ikonischen Plastik-Schönheit zu kaufen. Foto: Zylla 2

Am Einlass hat das Veranstalter-Ehepaar Haas, das seit über zehn Jahren Flohmärkte im Gießener und Marburger Umland durchführt, alle Hände voll zu tun. Hochkonzentriert müssen sie notieren, wer kommt und auch wer geht. Da darf keiner durch das Raster fallen. Die Umsetzung scheint schon jetzt eine klare Mehrbelastung für die Organisatoren zu sein, den Stress in ihren Gesichtern können auch ihre Masken nicht verbergen.

Hat man es dann auf den Flohmarkt geschafft, wirkt der Anblick wieder vertraut und es gibt nur wenige Unterschiede zum Trödeln vor Corona: Die irgendwie bereits vertraut gewordenen Alltagsmasken, Social-Distancing, wo es eben möglich ist und der Verzicht auf Handschläge für abgeschlossene Deals an den Ständen. "Tatsächlich haben unsere großen Verkaufstische schon immer für einen entsprechenden Abstand gesorgt", erklärte eine Rentnerin, die zusammen mit ihrer Freundin regelmäßig auf Flohmärkten ihr Haushaltsgeld aufbesserte. All zu viel habe sich nicht für sie geändert. Einzig der Verzicht auf ihr geliebtes Hobby, ihre Dachbodenschätze zu verkaufen, sei hart gewesen.

Ein Ehepaar, das seinen Verkaufsstand vor seinem Wohnmobil aufbaute, konnte dem nur beipflichten. "Eigentlich ist hier alles wie immer. Nicht mal etwas an der Laune der Besucher ändern die Regeln etwas. Ich glaube, sie sind einfach nur froh, wieder hier stöbern zu dürfen." Für das Pressefoto rief der Ehemann die Eigentümerin vom Stand gegenüber zu sich, damit sie mit aufs Bild kommt - mit Abstand und Maske, versteht sich. Hier kennen und schätzen sich die Standnachbarn.

Doch hinter dem Ehepaar Haas liegen schwierige Wochen wegen den Veranstaltungsverboten, gerade in finanzieller Hinsicht. Zwar ging es jetzt durch den hohen Andrang an diesem Sonntag wieder "rasant von Null auf 100", freute sich Andrea Haas. Die Sorgen sind aber immer noch da. "Diese Ungewissheit, was die Politik als Nächstes entscheiden könnte, sitzt uns natürlich ständig im Nacken." Schließlich könnte eine weitere Corona-Welle wieder das Geschäft lahmlegen. "Wir können kaum noch planen, das ist ein Problem", beklagt sie, während im Hintergrund ein Rentnerehepaar mit Torso und Unterleib einer Schaufensterpuppe das Gelände verlässt.

Die Veranstalterin notiert das akribisch. Nur seit 250 Leute erlaubt sind, sei das wieder eine planbare Zahl für die Betreiber. Ein psychischer Dauerstress also für ihre Familie. Auch seien die Maßnahmen, um die Kontaktregeln überhaupt einhalten zu können, sehr kostspielig gewesen. "Wir mussten etwa in Bauzäune investieren oder Security engagieren. Das war ja vorher alles nicht nötig."

Mit diesem Mehraufwand sollen die Flohmärkte diesen Sommer nun weitergehen. Der Nächste findet am kommenden Sonntag im Gießener Gewerbegebiet West auf dem Wohnmaxx-Parkplatz statt. Kostenloser Einlass ist dort ab 7 Uhr. Maske und Kontaktformular sind Pflicht - doch auch hier wird das hoffentlich keinem den Spaß am Stöbern verderben.