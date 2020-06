Nach Gerichtsurteil und AfD-Kritik: Kreistag des Landkreises Gießen tagt doch

Dass der Haupt- und Finanzausschuss als Notausschuss anstelle des Kreistages entschieden hat, wird wohl eine einmalige Ausnahme bleiben. Archivfoto: Böhm

Kreis Giessen (vb). Die Corona-Pandemie hat auch in der Kommunalpolitik einiges durcheinandergewürfelt. Sitzungen fanden nicht-öffentlich, per Umlaufverfahren oder als Videokonferenz statt. Der Haupt- und Finanzausschuss des Kreistages traf sich einmal als Notausschuss und entschied anstelle des Kreistages. Es wird eine einmalige Sache gewesen sein. Denn ein Gerichtsurteil aus Darmstadt und wohl auch die Ankündigung der AfD, eventuell das Verwaltungsgericht einschalten zu wollen, haben zum Umdenken geführt. Eine bereits abgesagte Kreistagssitzung soll nun doch stattfinden.

Dabei hatte der Notausschuss Mitte Mai auf Antrag der Gießener Linken einen klaren Beschluss gefasst. Die politischen Gremien des Landkreises sollten unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregelungen wieder tagen sollen. Bei Bedarf könne man mit reduzierter Besetzung oder per Videokonferenz beraten. Auf Antrag der SPD war ergänzt worden, dass die Sitzungen nur stattfinden, solange der von Bund und Ländern festgelegte Grenzwert von maximal 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern pro Woche nicht überschritten wird. Davon ist der Landkreis aktuell weit entfernt.

Dennoch hatte Kreistagsvorsitzender Karl-Heinz Funck (SPD) am 8. Juni "aus Gründen des Infektionsschutzes" und "im Konsens mit dem Ältestenrat" die für 29. Juni vorgesehene Kreistagssitzung abgesagt. Stattdessen sollte der Notausschuss zweimal tagen. Landrätin Anita Schneider (SPD) wollte in der Sitzung am 25. Juni einen Nachtragshaushalt vorstellen, der in der zweiten Sitzung am 3. Juli beschlossen werden sollte. Schwerpunkt sind dabei weitere Stellen, die im Gesundheitsamt geschaffen werden sollen. "Wir hoffen, dass wir nach der Sommerpause wieder im normalen parlamentarischen Betrieb arbeiten können", hatte Funck in seiner Absage geschrieben.

"Mit Unverständnis" hat daraufhin die AfD-Fraktion in einer Pressemitteilung reagiert. Der einstimmige Beschluss, zu regulären Ausschuss- und Kreistagssitzungen zurückzukehren, werde bewusst ignoriert. Der Nachtragshaushalt sei mit weitreichenden finanziellen Auswirkungen für den Kreishaushalt verbunden und solle ohne Einhaltung üblicher Fristen beschlossen werden, so die Kritik.

"Wir meinen, dass damit der Bogen überspannt wird", erklärte AfD-Fraktionsvorsitzender Karl Heinz Reitz. "Das Haushaltsrecht ist das Königsrecht des aus 81 Abgeordneten bestehenden Parlamentes. Es kann nicht auf einen - obendrein die tatsächlichen Mehrheitsverhältnisse im Kreistag nicht adäquat abbildenden - Ausschuss mit 17 Abgeordneten verlagert werden. Wir haben daher den Kreistagsvorsitzenden aufgefordert, die nötige Kreistagssitzung einzuberufen." Das Argument eines "nicht einhaltbaren Hygienekonzepts" greife nicht, denn es stünden ausreichend große Räumlichkeiten für eine Kreistagssitzung zur Verfügung. Die AfD-Fraktion behalte sich vor, in dieser Angelegenheit das Verwaltungsgericht anzurufen.

Dies wird nicht mehr nötig sein, denn mit Schreiben vom gestrigen Dienstag hat Funck seine Entscheidung revidiert. Darin wird auf einen Beschluss des Darmstädter Verwaltungsgerichts von Ende Mai verwiesen, wonach der dortige Kreistag eine Sitzung abhalten solle und nicht ein Notausschuss. Dem Ältestenrat, der am 3. Juni beriet, sei dieser Beschluss nicht bekannt gewesen. Nun wolle man aber mit Blick auf die dringend notwendigen zusätzlichen Stellen im Gesundheitsamt "größtmögliche Rechtssicherheit" herstellen.

Folglich tagt der Haupt- und Finanzausschuss am 25. Juni "ganz normal" und nicht als Notausschuss. Am 29. Juni findet die bereits abgesagte Kreistagssitzung statt und direkt im Anschluss zwei Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses, in denen der Nachtragshaushalt schließlich beschlossen werden soll. Der Hessische Landkreistag und der Hessische Städte- und Gemeindebund hätten dieses Verfahren bestätigt.

Und welche Halle ist groß genug für einen 81 Personen zählenden Kreistag plus Kreisausschuss, Verwaltungsmitarbeiter, Ausländerbeirat, Presse und Besucher? Getagt wird entweder in der Gießener Kongresshalle oder der Hungener Stadthalle.