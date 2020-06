Nach Kollision in Stangenrod Fahrer gesucht

Eine 17-Jährige kollabierte nach einem Unfall in Stangenrod. Foto: Joerg Huettenhoels/Fotolia

Stangenrod (red). Eine 17-Jährige kollabierte nach einem Unfall am heutigenMontag gegen 13 Uhr im Grünberger Stadtteil Stangenrod. Sie wurde in der Heidestraße 11a gegen 13 Uhr im Bereich einer Bushaltestelle aus noch ungeklärter Ursache von einem größeren weißen Auto mit GI-Kennzeichen angefahren, teilt die Polizei mit. Der Fahrer des Wagens hielt an und fragte die junge Frau nach Verletzungen. Nachdem sie entgegnet hatte, dass es ihr gut ginge, habe sich der Pkw-Fahrer von der Unfallstelle entfernt. Die Frau kann den Mann wie folgt beschreiben: Bartträger, 40 bis 45 Jahre alt. Eine Stunde später kollabierte die junge Frau und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik eingeliefert werden. Der Fahrer sowie weitere Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich dringend bei der Polizei in Grünberg unter 06401/91430 zu melden.