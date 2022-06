Nach tödlichem Unfall in Gießen: Polizei sucht Zeugen

Nach dem tödlichen Unfall in der Gießener Ludwigstraße sucht die Polizei weitere Zeugen. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Nach dem tödlichen Unfall in der Gießener Innenstadt in der Nacht zum 12. Juni sucht die Polizei weiter Zeugen, inzwischen vor allem mit Blick auf einen roten Kleinwagen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Was war passiert? Am vergangenen Wochenende wurde bei einem Verkehrsunfall in der Ludwigstraße in Gießen ein 28-Jähriger Fußgänger tödlich verletzt . Der junge Mann hatte am Sonntag, 12. Juni, gegen 2.35 Uhr die Straße überquert, als ihn der Pkw eines 40-Jährigen erfasste. Der Fußgänger erlitt dabei schwerste Verletzung und verstarb später im Krankenhaus. Der Unfallbeteiligte flüchtete in seinem roten Renault. Ein Motorradfahrer sah das Auto und folgte diesem. An einer roten Ampel an der Einmündung zur Grünberger Straße stoppte der Flüchtende, der Motorradfahrer setzte sein Fahrzeug vor den Pkw und hinderte den Fahrer so an der weiteren Flucht.

Polizisten nahmen ihn dort wenig später fest, dabei bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Der Fahrer pustete später über 1,5 Promille, auf der Polizeiwache folgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme.

Zeugin meldet sich

Eine Zeugin meldete sich später bei der Polizei und berichtete, dass ihr in der Unfallnacht gegen 1.55 Uhr im Hungener Ortsteil Trais-Horloff ein roter Kleinwagen aufgefallen war, der mit sehr hoher Geschwindigkeit in der Wolfskauter Straße vom Sportplatz aus an der Mehrzweckhalle vorbei in Richtung Holzweg gefahren war. Die Polizei prüft nun, ob der in Hungen aufgefallene Pkw im Zusammenhang mit dem Unfall steht und sucht nach Zeugen.

Die Polizei fragt: Wem ist dieser rote Kleinwagen im Bereich Trais-Horloff in Richtung Gießen ebenfalls aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641-70063555.